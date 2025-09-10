Un padre de familia está en estado crítico tras ser atacado por un oso en Arkansas: "El ataque fue severo, no va a sobrevivir"

Un padre de familia está en estado crítico tras ser atacado por un oso en Arkansas Freepik

Vernon Patton, un padre de familia de 72 años, fue atacado por un oso negro en el área de Mulberry Mountain, en Arkansas, Estados Unidos. El incidente lo dejó con lesiones tan graves que su familia confirmó que no logrará sobrevivir.

El ataque del oso en Arkansas ocurrió frente a su hijo

Según las autoridades del Arkansas Game and Fish Commission, Patton se encontraba trabajando con su tractor en un camino de grava cuando el animal lo embistió. El oso pesaba al menos 70 libras y el ataque le provocó profundos cortes y heridas en la cabeza y los brazos.

Su hijo estaba junto a él y trató de defenderlo lanzando piedras al oso para intentar detener la agresión. Finalmente, Patton fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital Washington Regional en Fayetteville, donde fue sometido a una cirugía inicial antes de ser llevado a un centro médico en Little Rock.

El portavoz del AGFC, Keith Stephens, informó a USA Today que el oso fue abatido tras el ataque y los estudios que le realizaron confirmaron que no tenía rabia o moquillo. También aseguró que el caso fue inusual, ya que en Arkansas no había registros de ataques similares en los últimos 25 años.

La familia confirma que no podrá sobrevivir

Días después del ataque, los familiares de Patton emitieron un comunicado en el que explicaron que las lesiones eran demasiado graves y no compatibles con la vida. Agradecieron a los médicos por la atención brindada y pidieron privacidad para poder acompañarlo en lo que describieron como “un tiempo de enorme dolor”.

“El apoyo que hemos recibido ha sido inmenso, y estamos profundamente agradecidos con todas las personas que se han acercado con palabras de aliento y oraciones”, expresaron.