Corte restringe a IRS compartir datos de contribuyentes con ICE: “Es uno de los peores ataques de la privacidad”

La discusión sobre el manejo de la información fiscal de millones de personas, siendo la comunidad inmigrante la más afectada, ha vuelto a colocarse en el “ojo del huracán” luego de que una corte federal bloqueara temporalmente el intercambio de información entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La resolución de la corte federal

De acuerdo con un comunicado, la corte federal del Distrito de Columbia determinó que el IRS no podrá compartir de manera inmediata la información de los contribuyentes con ICE sin antes notificar al tribunal.

Según Law360, la orden establece que la agencia tributaria deberá avisar con al menos 24 horas de anticipación antes de entregar cualquier dato, lo que restringe de forma momentánea la colaboración directa entre ambas instituciones.

Esta medida es resultado de una demanda interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos de los contribuyentes, que calificaron el intercambio de datos como “uno de los peores ataques a la privacidad personal de los estadounidenses en décadas”. Aunque la orden judicial no es definitiva, sí representa un freno temporal al acuerdo firmado entre las agencias.

Otros medios como AP News destacaron que la jueza Dabney Friedrich rechazó suspender por completo el convenio, pero aceptó limitar la manera en que se comparten los datos mientras avanza el proceso legal.

El antecedente del acuerdo entre IRS e ICE

Previo a la decisión de la corte de Columbia, en abril pasado, se firmó un convenio entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permitía a ICE solicitar información de contribuyentes para investigaciones relacionadas con delitos y procesos migratorios.

Según Politico, el objetivo oficial del acuerdo era facilitar la localización de personas con órdenes de deportación o antecedentes criminales.

Lo anterior también motivó la movilización de organizaciones como el Center for Taxpayer Right, la cual advirtió que esta práctica podría abrir la puerta a un uso más amplio de los datos fiscales, generando temor entre millones de contribuyentes, incluidos inmigrantes indocumentados.

Diversos medios han subrayado que el debate no se centra únicamente en el aspecto migratorio, sino también en la protección de la información ciudadana frente a un posible abuso institucional.

La decisión de la corte federal del Distrito de Columbia pone un alto provisional al acuerdo entre el IRS y el ICE, además de sentar un precedente en la discusión sobre la privacidad de los datos fiscales en Estados Unidos. El proceso judicial continuará en los próximos meses, y su desenlace podría redefinir los límites de la colaboración entre agencias federales en temas fiscales y migratorios.