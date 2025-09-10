Brutal tiroteo en un bar de Cleveland en el estado de Texas: “Sacó el arma y empezó a disparar a todos”

El Departamento del Sheriff de Liberty County busca al hombre acusado de abrir fuego en un bar cerca de Cleveland. WFAA

Un brutal tiroteo en un bar de Cleveland, en el estado de Texas, dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas. El ataque ocurrió la madrugada del domingo en el bar Alas Locas y ha dejado a la comunidad consternada. Las autoridades del condado de Liberty continúan la búsqueda del responsable, según reportó KPRC Click2Houston.

¿Qué pasó en el bar Alas Locas, en Cleveland, Texas?

El sospechoso llegó pasada la medianoche, pidió una bebida y permaneció cerca de una hora en el bar. Al salir hacia su camioneta, regresó y abrió fuego contra la multitud en el área del patio. Después, disparó también hacia el interior antes de escapar.

Los detectives informaron que el agresor usó una van blanca, tipo de construcción, sin ventanas y con un rayón en un costado. Nadie en el lugar lo reconoció ni era cliente frecuente.

Un amigo de las víctimas relató a KPRC 2 lo ocurrido: “Este hombre estaba haciendo señas con las manos hacia ellos. Entonces uno de los muchachos se acercó a él y le preguntó si todo estaba bien. El hombre respondió que sí. Luego sacó el arma y empezó a disparar contra todos”.

La búsqueda de las autoridades en Texas

Yahaira, amiga de una de las víctimas fatales, contó conmovida que su grupo solía reunirse en ese bar para cenar y compartir cervezas. “Perder a mi amigo me ha dejado destrozada. Nadie esperaba algo así”, aseguró.

Imagen deifundida del sospechoso. Liberty County Sheriff's Office

Las familias de las víctimas ahora enfrentan la pérdida mientras el Departamento del Sheriff de Liberty County pide a la comunidad colaborar. Quienes tengan información pueden llamar al 936-336-4500 o comunicarse de forma anónima con Crime Stoppers al 800-392-7867.