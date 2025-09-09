Un padre en Illinois mata a su hija por accidente tras disparar a un ave: “Este incidente pudo haber sido evitable”

Una tragedia sacudió a la comunidad de Waterloo, Illinois, luego de que un padre matara accidentalmente a su hija adolescente tras disparar a un ave sin considerar la integridad de otras personas.

Cómo ocurrió el incidente

De acuerdo con reportes del sheriff del condado de Monroe, y medios como People, el hecho sucedió el pasado 21 de julio dentro de un edificio ubicado sobre la Ruta Estatal 3 en Waterloo, Illinois.

David A. Schultheis, de 34 años, se encontraba con un arma de fuego cuando advirtió la presencia de un ave dentro del inmueble. En un intento por matarla, realizó un disparo estirando su brazo hacia su objetivo pero sin tener una perspectiva completa del sitio en donde se encontraba el animal.

La bala, que atravesó al animal, también perforó una ventana y terminó alcanzando a su hija, Emma Schultheis, de 14 años, en el pecho.

La adolescente fue trasladada de inmediato a un hospital local. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después debido a la gravedad de la herida. La joven estaba a solo unos días de cumplir 15 años, lo que ha intensificado el dolor en la comunidad.

El sheriff Rick White señaló que este caso es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando las armas no se manejan con la precaución debida. Los testigos y la investigación inicial confirmaron que la intención del disparo nunca fue contra la menor, sino contra el ave que se había introducido al edificio. Sin embargo, la falta de cuidado en el uso del arma convirtió lo que parecía un acto trivial en una tragedia con consecuencias irreversibles.

El proceso jurídico en curso

Tras el incidente, las autoridades presentaron cargos contra David A. Schultheis por disparo imprudente con arma de fuego, un delito que en Illinois puede conllevar una condena significativa al demostrarse que su negligencia causó la muerte de otra persona. El fiscal del condado ha enfatizado que, aunque se trató de un accidente, la ley considera el resultado fatal de sus acciones como un hecho criminal.

Junto a Schultheis también fue acusada Karen A. Schwarze, de 33 años, señalada de ocultamiento de homicidio y obstrucción de la justicia. Según la investigación, Schwarze habría participado en intentar encubrir aspectos del caso, retrasando la entrega de información clave a las autoridades. Esto derivó en que su situación legal se complicara de manera paralela a la del padre de la víctima.

Actualmente, ambos enfrentan procesos judiciales en el condado de Monroe. Schultheis permanece bajo custodia, mientras que Schwarze ha tenido que responder por sus cargos en audiencias separadas. La fiscalía ha subrayado que, más allá de la intención, la responsabilidad penal se centra en que este tipo de tragedias son “totalmente evitables” cuando se cumple con un manejo responsable de las armas.