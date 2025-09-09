Malas noticias para Estados Unidos: los CDC advierten que esta enfermedad podría ser endémica en el país

Los CDC advierten que esta enfermedad podría ser endémica en Estados Unidos Freepik

Un nuevo estudio advierte que la enfermedad de Chagas podría considerarse endémica en Estados Unidos. Investigadores de la Universidad de Florida, Texas A&M, la Universidad de California y el Departamento de Servicios de Salud de Texas afirman que los casos y la expansión del insecto transmisor son suficientes para clasificarla como un problema de salud permanente.

La expansión del insecto que transmite la enfermedad de Chagas en Estados Unidos

Desde 2013, el programa Kissing Bug Community Science de Texas A&M recibió reportes de unas 10,000 chinches triatominas en 31 estados. De ellas, la mitad resultó positiva para el parásito que causa el Chagas, según explicó la profesora Sarah Hamer a USA Today.



En ocho de esos estados ya se confirmaron contagios locales. La notificación de casos humanos se dio en Texas, California, Arizona, Luisiana, Tennessee, Misuri, Misisipi y Arkansas.

La enfermedad de Chagas ya podría ser endémica en Estados Unidos cdc.gov

Esto significa que no se trata de casos importados desde el extranjero. Sin embargo, no existen cifras federales precisas, ya que el Chagas no es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional.

Los investigadores aseguran que el aumento de reportes en varios estados muestran que el Chagas dejó de ser una enfermedad exclusivamente asociada a América Latina.

Síntomas y riesgos del Chagas según los CDC

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y puede transmitirse cuando las heces de la chinche infectada entran en contacto con los ojos, la boca o una herida abierta.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas se dividen en dos fases:

Fase aguda: fiebre, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, sarpullido, pérdida de apetito, diarrea, vómitos y el signo de Romaña (hinchazón en un párpado).

Fase crónica: problemas cardíacos graves como agrandamiento del corazón, insuficiencia, arritmias o incluso muerte súbita; además de complicaciones digestivas como agrandamiento del esófago o colon, que dificultan comer y evacuar.

Se estima que entre el 20% y el 30% de los infectados desarrolla síntomas severos que pueden ser mortales.