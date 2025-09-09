Duro golpe para inmigrantes en Los Ángeles; Corte Suprema autoriza reanudación de redadas: “Es sentido común”

Un manifestante hace un gesto mientras agentes del orden hacen guardia cerca del edificio federal Edward R. Roybal, mientras continúan las protestas contra las redadas federales de inmigración en Los Ángeles, California, EEUU. Reuters

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la reanudación de redadas migratorias en Los Ángeles luego de que la jueza Frimpong suspendiera operativos migratorios debido a denuncias de perfilamiento racial para llevar a cabo redadas. La decisión, que impacta directamente a miles de inmigrantes en la región, representa un giro en la política migratoria de la ciudad más poblada de California.

La autorización de la Corte Suprema

La decisión, que contó con una votación de 6 a 3, fue tomada a través de una orden de emergencia, conocida como shadow docket, lo que significa que se aplicará de inmediato mientras continúa el litigio en instancias inferiores.

Según el juez Brett Kavanaugh, quien respaldó dicha medida, mencionó en el escrito que este tipo de medidas forman parte de la "naturaleza" misma de los operativos: "Es sentido común que los oficiales federales realicen controles migratorios en zonas donde es más probable encontrar violaciones, como sitios donde se reúnen jornaleros en busca de trabajo".

De acuerdo con AP, la resolución permite a agentes migratorios realizar detenciones sin las limitaciones impuestas por tribunales previos, lo que abre la puerta a redadas en barrios con alta presencia latina y migrante.

Tras el fallo, decenas de organizaciones de derechos civiles, externaron su preocupación por el posible incremento de acciones de perfilamiento racial. Otros sectores defensores de inmigrantes calificaron la autorización como un “retroceso peligroso” en materia de derechos humanos.

En tanto, la administración Trump consideró la medida como una victoria clave en su estrategia migratoria. La decisión se enmarca en un contexto de alta tensión en California, donde residen más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero.

La suspensión previa de las redadas

La autorización de la Corte Suprema contrasta con lo dictado previamente por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había ordenado la suspensión de estas operaciones en Los Ángeles en semanas pasadas.

En su dictamen, la jueza señaló que las denuncias sobre el uso del perfilamiento racial, como punto de partida para detener a personas con base en su origen étnico, idioma o apariencia, eran anticonstitucionales y violaban principios de igualdad.

La orden de Frimpong también buscaba proteger a comunidades vulnerables en un momento en que los operativos del ICE eran percibidos como una forma de acoso sistemático. En su fallo, la jueza subrayó la necesidad de garantizar que las políticas migratorias no se aplicaran de manera discriminatoria.

Reuters también mencionó que la medida fue celebrada por grupos de defensa de inmigrantes, quienes la consideraron un respiro temporal frente a los operativos masivos.

Sin embargo, la suspensión se mantuvo en disputa jurídica y fue escalando hasta llegar a la Corte Suprema.

En medio de este escenario, el debate nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias vuelve a encenderse, con posiciones divididas entre quienes defienden la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y quienes exigen respeto a los derechos humanos y garantías de no discriminación.