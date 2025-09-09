Duro golpe contra California: La Corte Suprema anuló la decisión de dos jueces y da vía libre al ICE y a Donald Trump

El gobernador Gavin Newsom criticó a la mayoría “designada por Trump” en la Corte Suprema, a la que responsabilizó de golpear a familias y negocios en California. Mike Blake Reuters

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la decisión de dos jueces federales que habían frenado acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California, lo que le da vía libre a las tácticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

¿Qué decidió la Corte Suprema en California?

Según informó ABC News, el fallo del máximo tribunal levantó la orden temporal que dos jueces habían emitido después de concluir que ICE probablemente vulneró la Cuarta Enmienda al enfocarse en personas por su raza, idioma o apariencia.

Con esta resolución, la Corte Suprema anuló las restricciones y dio vía libre al gobierno federal para aplicar las medidas que creyesen necesarias.

El juez Brett Kavanaugh respaldó la medida al señalar que el Ejecutivo tenía “una perspectiva justa de éxito en el litigio” y añadió: “La etnicidad aparente por sí sola no puede constituir sospecha razonable. Bajo la jurisprudencia de este tribunal sobre paradas migratorias, sin embargo, puede ser un factor relevante”.

La decisión del tribunal en Estados Unidos

La votación estuvo dividida, con los tres magistrados liberales en contra. La jueza Sonia Sotomayor advirtió: “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que luzca latino, hable español y tenga un empleo de bajos salarios”.

Según ABC News, las reacciones en California fueron inmediatas. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que el fallo “amenaza la libertad personal” al permitir detenciones sin pruebas ni órdenes.

El gobernador Gavin Newsom acusó a lo que llamó la mayoría “designada por Trump” de la Corte Suprema de atacar familias y negocios en el estado.

Here’s what Donald Trump’s troops did.



Stop disrespecting our men and women in uniform. https://t.co/36lr3a8pDn pic.twitter.com/8qNqLTKnnL — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 8, 2025

En contraste, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin defendió la resolución como “una victoria para la seguridad de los californianos y el Estado de derecho”.