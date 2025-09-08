Un trabajador latino reveló cómo fue la redada masiva de ICE en Georgia: "Llegaron, atropellaron y no aceptaron ningún documento"

La semana pasada tuvo lugar la redada migratoria más grande en lo que va del mandato de Donald Trump. Sucedió en una planta de Hyundai en Georgia, donde más de 500 agentes participaron en un operativo que dejó 475 detenidos. Entre ellos, trabajadores latinos revelaron detalles de lo sucedido y aseguraron que los agentes "no aceptaron ningún documento".

Trabajadores latinos revelaron cómo fue la redada de ICE en Georgia

Luz Dary Suárez, inmigrante colombiana, relató a CNN que su esposo, con permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo, fue arrestado pese a mostrar sus documentos.

Otro inmigrante colombiano, Santiago, denunció que su esposa venezolana también quedó bajo custodia pese a exhibir sus papeles. “Irrumpieron en el lugar deteniendo a todas las personas, no importaba quién fuera. Al momento de la detención, me indica que cuando la estaban procesando le preguntaban a cada uno qué documentación tenía”, contó.

Santiago asegura que su esposa mostró la documentación, pero que igualmente el agente “puso en su papeleo que no tenía nada y la mandó al bus”.

Mauricio, cuya esposa también fue arrestada, detalló que los agentes “no aceptaron ningún documento” y que aseguraron que todos quedarían bajo custodia.

Detalles del operativo en la planta estadounidense

La redada sorprendió a los trabajadores durante un descanso. Agentes armados y enmascarados irrumpieron en las instalaciones y le pidieron a los trabajadores verificar su estatus migratorio. Sin embargo, varios relatos indican que las detenciones se realizaron de forma indiscriminada.

Según ICE, todos los detenidos estaban en Estados Unidos de forma ilegal, o violaban su estatus migratorio.

Un portavoz de Hyundai declaró a CNN que ninguno de los arrestados era empleado directo de la compañía y que se investigará a proveedores y subcontratistas.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los detenidos eran trabajadores coreanos, aunque no se precisaron cifras exactas. La Asociación Coreano-Estadounidense del Sureste de Georgia pidió que los casos se manejen con apego a la ley y respeto hacia los afectados.