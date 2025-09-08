El exclusivo barrio de Florida donde debes pagar 100 mil dólares para ser aceptado en el vecindario

En Coral Gables, al sur de Florida, se encuentra Gables Estates, una comunidad privada que ha superado incluso a Beverly Hills como el barrio más caro de Estados Unidos. Y es que solo una de sus residencias de lujo, frente a la Bahía de Biscayne, alcanzan valores promedio de más de 21 millones de dólares, según Zillow, y ofrecen un estilo de vida marcado por la seguridad, la exclusividad y la cercanía a servicios de primer nivel.

La cuota de ingreso y los requisitos

Formar parte de Gables Estates no es sencillo. Los aspirantes deben aplicar a través del Gables Estates Club Inc. y pagar una cuota de ingreso no reembolsable de 100 mil dólares si son ciudadanos estadounidenses, o 105 mil dólares si son extranjeros.

Además, se exige presentar referencias bancarias, cartas de recomendación y el aval de patrocinadores internos. Según Time Out Miami, también se establece una cuota anual cercana a los 7,500 dólares para mantener el sistema de seguridad del vecindario.

Los lotes vacíos pueden costar hasta 17,5 millones de dólares, mientras que el ingreso promedio de los residentes supera los 250 mil dólares anuales. Este perfil corresponde a familias de gran poder adquisitivo, muchas de ellas vinculadas a sectores como la tecnología y las finanzas, industrias que han consolidado a Coral Gables como un nuevo centro económico con presencia de firmas como Apple, Amazon y Citadel.

Seguridad y educación de élite

La seguridad es uno de los pilares de la comunidad. El vecindario cuenta con patrullas armadas las 24 horas, cámaras con visión nocturna y vigilancia en los accesos marítimos, de acuerdo con el Gables Gazette. Solo los invitados de propietarios o compradores autorizados pueden entrar, y en todos los casos deben mostrar pruebas de solvencia económica.

Otro atractivo clave son las escuelas privadas cercanas, que pueden costar entre 35 mil y más de 50 mil dólares anuales. Instituciones como Gulliver Preparatory Academy, Ransom Everglades School o Carrollton School of the Sacred Heart han formado a figuras como Eduardo Saverin, Ana Navarro y Enrique Iglesias, lo que convierte al acceso educativo en un factor decisivo para muchas familias.

Un símbolo de exclusividad en Estados Unidos

Con sus 179 lotes, la mayoría frente al agua, Gables Estates se ha posicionado como sinónimo de lujo y sofisticación en el sur de Florida. Para el agente inmobiliario Josh Stein, representa “la sofisticación del dinero en su nivel más alto”, un espacio donde multimillonarios buscan lo mejor para sus familias.

La combinación de su ubicación, la estricta seguridad y la cuota de 100 mil dólares solo para ser aceptado en el vecindario consolidan a Gables Estates como el ejemplo más claro del lujo residencial en Estados Unidos.