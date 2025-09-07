El tesoro escondido de Florida que ha sido declarado como la mejor playa de todo el estado: “Hay todo tipo de cosas que hacer”

El sitio también forma parte de las playas más hermosas de todo Estados Unidos

Entre la diversidad de tesoros naturales que forman parte del paradisíaco territorio de Florida, destaca un rincón que recientemente fue nombrado como la mejor playa del estado por la revista Travel + Leisure. Se trata de un sitio que combina naturaleza, tranquilidad y actividades para toda la familia, convirtiéndose en un destino imperdible para locales y turistas: el Delnor-Wiggins Pass State Park.

Delnor-Wiggins Pass State Park, la joya natural de Naples

De acuerdo con Travel + Leisure, este sitio, ubicado en la región de Naples, fue reconocido como la mejor playa de Florida en 2025. Según el medio especializado, este rincón dorado resalta por sus arenas blancas de cuarzo y las aguas cristalinas del Golfo de México, además de su riqueza natural, donde es posible observar manatíes, nutrias, águilas calvas y otras especies.

Aunado a lo anterior, el parque es considerado un espacio bien conservado, ideal para quienes buscan una experiencia más auténtica que la de los destinos masivos. La reseña destacó que esta playa no solo ofrece belleza paisajística, sino también la oportunidad de reconectar con la naturaleza en un entorno seguro y accesible.

Actividades para todos los gustos

En el mismo nombramiento de Travel + Leisure, también se resaltaron diversas actividades que se pueden disfrutar en este sitio, entre ellas:

Practicar snorkel en sus aguas tranquilas

Realizar paddleboard

Disfrutar de la pesca deportiva

Caminar por sus senderos naturales

Observar aves en su hábitat

Gozar de un picnic frente al mar

Además, sus áreas de conservación permiten explorar la vida marina y aprender sobre los ecosistemas costeros del suroeste de Florida. Todo esto convierte al Delnor-Wiggins Pass State Park en un lugar perfecto tanto para aventureros como para familias que buscan un día de descanso frente al mar.

Reconocimiento oficial y proyección nacional

El nombramiento de Travel + Leisure no es el único que ha recibido. En 2025, el experto costero Stephen P. Leatherman, conocido como Dr. Beach, colocó a Delnor-Wiggins Pass State Park en la posición número 4 de su ranking anual de las mejores playas de Estados Unidos. Este reconocimiento refuerza su prestigio y lo coloca como uno de los destinos playeros más atractivos del país.

Con estos galardones, Delnor-Wiggins no solo se consolida como la mejor playa de Florida, sino también como un espacio natural que preserva lo mejor del entorno costero y ofrece múltiples experiencias a quienes lo visitan.