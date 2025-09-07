El icónico perfume de Jennifer López que recuerda a las playas de Miami y está de oferta en Walmart EEUU

Pasan los años, y el perfume de Jennifer López sigue conquistando por su evocador aroma de las playas de Miami. Su fragancia tropical y duradera forma parte de la colección disponible en la tienda oficial de JLo en Walmart EEUU, donde hoy aparece con una oferta especial que lo vuelve aún más tentador para sus fanáticas en Estados Unidos.

¿Cuál es el perfume de Jennifer López inspirado en Miami?

El producto es el perfume para mujer Jennifer Lopez Miami de 3.3 oz, creado en 2005 y pensado para su uso en el día a día.

Según la descripción de Walmart, se trata de una fragancia versátil y duradera con notas que mezclan pomelo rosado, agua de coco, fruta de la pasión, heliotropo, ámbar puro, orquídea vainilla y maderas rubias.

De acuerdo con Fragrantica, “Miami Glow es el alma de esta ciudad, con sus palmeras, playas, fiestas, libertad y pasión”. Además, el sitio especializado en perfumes aclara que para JLo, “Junto a su ciudad natal, Nueva York, Miami es su lugar favorito en el mundo”.

Captura del banner de Walmart Walmart

Precio del perfume de Jennifer López en Walmart EEUU

En la tienda oficial de Walmart EEUU, el Jennifer Lopez Miami se encuentra en oferta. El precio actual es 22.47 dólares, lo que significa un ahorro de 8.75 dólares respecto al valor original de 31.22 dólares.

Además, Walmart ofrece devoluciones sin costo en un plazo de 90 días, lo que brinda seguridad extra a los compradores en Estados Unidos.

Este perfume de Jennifer López no solo conecta con el espíritu de las playas de Miami, también se posiciona como una de las opciones más buscadas en Walmart EEUU gracias a su precio accesible y a la confianza que genera la tienda oficial de JLo.