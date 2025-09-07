Un hombre de Los Ángeles usa un AirTag para rastrear su equipaje robado y encuentra a una persona vestida con su ropa

Daniel Scott regresaba de Salt Lake City a su casa en Los Ángeles cuando se dio cuenta de que su maleta había desaparecido de la cinta de equipaje en el aeropuerto de LAX. Sin embargo, el hombre había guardado un AirTag de Apple dentro de la valija y eso le permitió seguirle el rastro.

Un hombre utilizó un AirTag para encontrar su maleta en Los Ángeles

Tras comprobar en varias cintas transportadoras que su maleta no aparecía, Scott abrió su celular y vio que el AirTag se estaba alejando del aeropuerto. Sin pensarlo demasiado, tomó un Uber y siguió la señal hasta un edificio abandonado. Mientras tanto, su pareja llamó a la policía de LAX para alertar de la situación.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a varias personas dentro del edificio. Entre ellas, Scott reconoció a alguien que llevaba puesta su propia ropa. La policía detuvo a varios sospechosos y, aunque la maleta había sido destruida, el pasajero pudo recuperar la mayoría de sus pertenencias, que estaban dispersas por el lugar.

Las ventajas de utilizar un AirTag

Scott aseguró que sin el dispositivo hubiera sido imposible rastrear su equipaje. “Me dio una oportunidad real de recuperar mis cosas”, le dijo a NBC. Desde su lanzamiento en 2021, los AirTags son usados mucho más allá de encontrar llaves o billeteras perdidas. En Londres, una pareja logró recuperar un Jaguar robado gracias al gadget.

La popularidad de los AirTags incluso llevó a varias aerolíneas a integrar su uso en los reclamos de equipaje extraviado, permitiendo a los pasajeros enviar la información del rastreador para acelerar la recuperación.