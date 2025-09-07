Una doctora de Florida es atacada por un cocodrilo y su esposo la salva: "Me rompió el antebrazo y cortó la arteria radial"

Una doctora de Florida es atacada por un cocodrilo y su esposo la salva WPTV

Una salida en bote en el río Saint Lucie, en el estado de Florida, casi termina en tragedia cuando la doctora Amber Perren, de 27 años, fue atacada por un cocodrilo de más de dos metros. El animal la arrastró bajo el agua y le rompió el brazo. Sin embargo, la rápida acción de su esposo evitó que el episodio se convirtiera en una tragedia.

Una doctora fue atacada por un cocodrilo en Florida

Amber se encontraba en una zona poco profunda del agua, junto a su bote y con su perro cerca, cuando el animal la sorprendió. “Al levantarme después de mojarme el cabello, lo vi frente a mí, ojo a ojo. Solo pensé en escapar y empecé a golpearle la cabeza”, relató.

El cocodrilo la atrapó por el brazo y no la soltaba. En ese momento, su esposo, Kelby, se lanzó de inmediato: “La jalé hacia mí, él tiraba del otro lado, hasta que finalmente logré arrancarla de su mandíbula”.

Consecuencias médicas y un largo proceso de recuperación

El ataque fue muy duro. La joven doctora sufrió fracturas en los huesos del antebrazo, la arteria radial cortada y lesiones que la obligaron a cinco cirugías y varios injertos de piel.

“Mi mano estaba colgando, pero sigo agradecida de estar viva”, dijo Amber al medio WPTV. Ahora enfrenta meses de terapia para recuperar la movilidad.

Para ella, la experiencia reforzó el vínculo con su pareja: “Digo todo el tiempo que él es mi héroe, me salvó la vida”.

Por su parte, él destacó la fortaleza de su esposa: “Ha sido optimista desde el primer día. Soy afortunado de estar casado con una mujer tan impresionante”.