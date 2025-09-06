El shopping de Miami que ofrece una Gift Card de 25 dólares si cumples con esta condición

El shopping de Miami que ofrece una Gift Card de 25 dólares Freepik

El Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados de Miami, lanzó una promoción válida durante todo septiembre: los clientes que gasten más de 100 dólares en cualquiera de sus restaurantes obtendrán una Gift Card de 25 dólares para usar en tiendas seleccionadas.

Cómo funciona la promoción del Dolphin Mall de Miami

El centro comercial informó que después de comer en el Dolphin Mall, los clientes deben llevar los recibos del mismo día al Information Booth de la Entrada 3. Allí podrán canjear la tarjeta de regalo, siempre que haya disponibilidad. La promoción estará activa hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta agotar stock.

Dónde se puede usar la Gift Card

El beneficio aplica para gastar en algunas tiendas destacadas del Dolphin Mall, entre ellas:

Kate Spade Outlet

Lacoste

Pandora

Polo Ralph Lauren Factory Store

Vineyard Vines

De esta forma, una salida gastronómica puede convertirse también en una oportunidad de compra con descuento.

La promoción está abierta a residentes legales de Estados Unidos mayores de 18 años. Quedan excluidos los empleados del Dolphin Mall, de la empresa gestora del centro comercial y sus familiares directos.