Duro golpe contra Trump en California: Gavin Newsom prepara ofensiva contra redadas en escuelas del estado

El gobierno de California, a través de Gavin Newsom, se prepara para lanzar una nueva ofensiva contra el plan migratorio del presidente Donald Trump mediante un extenso sistema de alertas y notificaciones que busca blindar a la población estudiantil.

La nueva medida en las escuelas de California

De acuerdo con Associated Press, la Legislatura de California aprobó un proyecto de ley que exige a las escuelas de todos los niveles, desde K-12 hasta universidades estatales y colegios comunitarios, desarrollar planes sofisticados para alertar a los padres de familia y al personal cuando agentes de inmigración se presenten en áreas escolares.

La norma establece que estas notificaciones se envíen mediante los mismos sistemas de alerta utilizados en emergencias.

Según la misma fuente, si Newsom firma la iniciativa antes del 12 de octubre, la medida entrará en vigor de inmediato y tendrá vigencia hasta 2031. La propuesta fue impulsada por el asambleísta demócrata Al Muratsuchi y la senadora estatal Sasha Renée Pérez, quien señaló que esta iniciativa tiene el principal objetivo de proteger a estudiantes y familias de la serie de operativos llevados a cabo en espacios educativos.

Razones detrás de la iniciativa

De acuerdo con el medio inglés The Guardian, esta ley responde directamente a la dureza e intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país.

En California, organizaciones comunitarias y líderes escolares habían manifestado preocupación por la posibilidad de que agentes ingresaran a planteles educativos debido a casos en los que agentes de ICE llevaron a cabo detenciones a unos metros de las instalaciones de diversas escuelas.

Además de los avisos a padres y personal, la ley establece que los distritos deberán elaborar protocolos claros de actuación para mantener la seguridad y la calma en los campus. Estos planes deberán ser comunicados previamente a las familias y se integrarán como parte de la gestión escolar habitual.

Alarma en la comunidad estudiantil de California

En meses anteriores, la comunidad estudiantil se ha visto en riesgo mediante un gran número de operativos migratorios. Uno de los casos más mediáticos afectó a un adolescente con discapacidad y su madre, quienes luego de ser detenidos cerca de la Arleta High School, a causa de un error de identificación, la madre presentó una demanda por un millón de dólares. Este episodio generó indignación entre líderes escolares, quienes calificaron el hecho de traumático e inaceptable.

En el sur de California, autoridades educativas han documentado al menos diez arrestos en zonas cercanas a escuelas desde el inicio de clases, especialmente en Los Ángeles y San Diego.