Este es el condado de Miami donde aumenta la tarifa del cobro de basura

El condado de Miami donde aumenta la tarifa del cobro de basura

El gobierno de Miami-Dade aprobó un leve aumento en la tarifa de recogida de basura. El objetivo es cerrar un hueco presupuestario de 400 millones de dólares. Y aunque con esta medida se lograron identificar nuevos fondos, las autoridades aseguran que aún falta por definir cómo equilibrar el presupuesto final.

El aumento en la tarifa de recogida de basura en Miami-Dade que fue aprobado por la comisión

La administración había solicitado un incremento del 3% en la tarifa, pero la comisión propuso un 1%. Finalmente, se aprobó un 0.7%, que equivale a 4 o 5 dólares al año para los residentes.

A pesar de que el impacto es reducido, las autoridades reconocen que en los últimos cinco años los incrementos en Miami-Dade fueron constantes.

El comisionado Roberto González dijo en la discusión que algunos puestos administrativos tienen salarios altos y propuso eliminar plazas vacantes de más de seis meses para reducir costos. Sin embargo, la administración aseguró que de las 87 vacantes actuales, la mayoría son esenciales, y que de no cubrirse, se gastaría más dinero en horas extra del personal activo.

Próximos pasos en el presupuesto de Miami-Dade

La alcaldesa Daniella Levine Cava aseguró que el presupuesto es “justo y balanceado” y que cubre servicios esenciales. A pesar de eso, reconoció que aún quedan debates por resolver.

La funcionaria explicó que el condado ahora dispone de 67 millones de dólares adicionales, provenientes de excedentes de oficinas constitucionales.