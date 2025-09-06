La cafetería favorita de Dua Lipa en la ciudad de Nueva York tiene una sucursal en Miami: "El mejor café de la ciudad"

La llegada de Ludlow Coffee Supply a Miami marcó un nuevo capítulo para esta cafetería de especialidad que ya conquistó a celebridades en la ciudad de Nueva York. La estrella pop Dua Lipa la calificó como “el mejor café de la ciudad” y desde hace unos meses sus fanáticos en Estados Unidos pueden disfrutar de la misma experiencia en Brickell, Florida.

¿Qué ofrece la cafetería favorita de Dua Lipa?

Los clientes de Ludlow Coffee Supply pueden encontrar en Miami los clásicos que la hicieron conocida en la ciudad de Nueva York, incluidos los lattes y cold brews que enamoraron a Dua Lipa, especialmente su maple oat latte, el cual menciona en una entrevista con Vogue.

La carta de la cafetería también incorpora propuestas exclusivas inspiradas en Miami, con un menú de comidas para todo el día y opciones rápidas para llevar.

Entre las alternativas disponibles:

Croissants y galletas recién horneados

Avocado toast

Bowls de granola

Lattes de bourbon vainilla o caramelo salado

Matcha

Café vietnamita helado

¿Dónde queda la nueva sucursal en Miami?

La sucursal abrió en 801 Brickell Ave., y replica el estilo relajado y moderno que la hizo famosa en Manhattan.

Según reportó Miami New Times, el espacio combina un lobby amplio con áreas al aire libre en “the Patio at Ludlow”, pensadas para eventos y actividades comunitarias.

El propio fundador, John Seymour, explicó: “Estamos emocionados de traer la experiencia de Ludlow Coffee Supply a Miami. La energía dinámica y la diversidad de la ciudad lo convierten en el lugar ideal para crecer”.