Una mujer intenta secuestrar a un niño en el aeropuerto de Miami y agrede al personal: "Este es mi hijo"

En el aeropuerto de Miami, una madre vivió una espeluznante situación cuando una mujer intentó secuestrar su hijo de 4 años en un punto de control. Varios testigos aseguraron que la sospechosa insistió en que el pequeño era suyo y llegó a agredir al personal y a la verdadera madre del menor, según informó Fox News.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Miami?

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Alvina Omisiri Agba, de 23 años, tomó en brazos al niño mientras se ofrecía a “calmarlo” y se alejó rápidamente de la madre. Ante el reclamo de la mujer, Agba respondió: "No, este es mi hijo".

Luego, rodeó al menor con brazos y piernas para impedir que se moviera y empujó a la madre cuando intentó recuperarlo.

Según Fox News, varios testigos, entre ellos Naylet Montano, intervinieron para proteger al pequeño. Tres hombres se colocaron frente a la sospechosa hasta que la madre pudo ponerse a salvo con su hijo.

Alvina Omisiri Agba está acusada de intentar secuestrar a un niño en el aeropuerto de Miami. Oficina del Sheriff de Miami-Dade

Los cargos contra la mujer que intentó secuestrar un niño en Estados Unidos

La mujer finalmente fue detenida dentro del aeropuerto tras ser señalada por los testigos. Actualmente, enfrenta cargos por interferencia en la custodia y dos acusaciones de agresión.

Durante el interrogatorio, Agba declaró que actuó porque “Dios se lo pidió” y aseguró no recordar lo que ocurrió después de que la madre le reclamó al niño. Los oficiales precisaron que no estaba bajo los efectos de drogas ni alcohol al momento del incidente.