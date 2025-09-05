Malas noticias para EEUU: Corea del Sur reacciona contra ICE por una redada en la fábrica de Hyundai en Georgia

Corea del Sur reacciona contra ICE por una redada en la fábrica de Hyundai en Georgia X @ATFAtlanta

El gobierno de Corea del Sur elevó una protesta formal a la Embajada de Estados Unidos después de que agentes de ICE y otras agencias federales realizaran una redada en la construcción de una planta de Hyundai en Georgia, donde fueron detenidos varios ciudadanos surcoreanos. El Ministerio de Exteriores en Seúl dijo que los derechos de sus compatriotas y de las empresas que invierten en el país “no deben ser violados injustamente”.

ICE hizo una redada en una planta de Hyundai en Georgia

La operación fue en el sitio donde Hyundai y LG Energy Solution construyen una planta de baterías en Ellabell, a 28 millas de Savannah. ICE informó en sus redes sociales que la investigación apunta a prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves.

Según las autoridades, alrededor de 450 personas sin estatus legal fueron arrestadas en la redada. Dentro de esas personas, todavía se desconoce la cantidad de ciudadanos de Corea del Sur que fueron arrestados. La planta emplea a unas 1,400 personas.

Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6 — ATF Atlanta (@ATFAtlanta) September 4, 2025

En redes sociales se viralizaron varios videos del operativo, en donde se ve a los trabajadores siendo cuestionados sobre su estatus migratorio.

La reacción de Corea del Sur ante el operativo de Estados Unidos

El vocero del Ministerio del Exterior, Lee Jae-woong expresó: “las actividades económicas de nuestras compañías y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser afectados”. El hecho genera tensión, ya que Corea del Sur es un socio estratégico y uno de los mayores inversores en territorio estadounidense.

"En Seúl, también transmitimos hoy nuestras preocupaciones a través de la Embajada de Estados Unidos en Corea y los instamos a ejercer extrema cautela para garantizar que no se violen los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos coreanos", agregaron en un comunicado.

En los últimos años, Hyundai anunció un plan de inversión de 26,000 millones de dólares en Estados Unidos, que incluye la creación de 25,000 empleos directos.

La empresa confirmó en un comunicado que está cooperando con las agencias federales y que las obras fueron pausadas mientras avanza la investigación.

Por su parte, ICE señaló que la operación busca “garantizar la rendición de cuentas de quienes violan la ley” y aseguró que los operativos van a continuar en las próximas semanas.