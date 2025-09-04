Un repartidor dominicano revela cuánto puede ganar al día en Nueva York trabajando en UPS: “Es un proceso que va aumentando”

Para Deivy LaSalle, un repartidor de la empresa UPS proveniente de República Dominicana, trabajar largas jornadas puede brindar grandes beneficios, logrando obtener hasta 400 dólares en un solo día.

La historia de Deivy LaSalle en Nueva York

A través de una entrevista con el influencer Alfy Tavarez, LaSalle relató que su jornada inicia cada día a las siete de la mañana. Tras un breve desayuno, se dirige al barrio de Greenpoint, donde comienza su rutina como repartidor de UPS.

Sus días laborales suelen extenderse entre 10 y 11 horas, con la entrega de hasta 360 paquetes diarios, lo que exige un ritmo constante y físicamente demandante. Sin embargo, menciona que a pesar de las extensas jornadas, se siente familiarizado con las personas que habitan las zonas que suele visitar.

De acuerdo con LaSalle, cuando comenzó en UPS, su salario rondaba los 21 dólares por hora, pero con el paso de los años y el respaldo de los contratos sindicales, su paga fue aumentando de manera progresiva.

Hoy, gracias a la escala salarial que reconoce la antigüedad, LaSalle ha alcanzado el llamado “top pay” de 45.77 dólares por hora, lo que le permite superar los 457 dólares en una jornada de 10 horas, según detalló en el video de Tavarez.

Además del salario por hora, Deivy reveló que también goza de beneficios adicionales garantizados por el sindicato Teamsters como:

Vacaciones pagadas

Días por enfermedad

Días personales

También recibe aumentos periódicos cada cinco años, lo que asegura una proyección de ingresos en ascenso. LaSalle reconoció que a pesar de las complicaciones propias de su trabajo, la disciplina, el respaldo sindical y la estabilidad de UPS le han ayudado a equilibrar dichas problemáticas.

Los salarios de los repartidores de UPS en Nueva York

Según datos de la propia compañía, los conductores a tiempo completo cuentan con un paquete de compensación de alrededor de 145,000 dólares anuales, que incluye beneficios como atención médica sin costo, hasta siete semanas de vacaciones pagadas y aportes a una pensión con beneficio definido.

De acuerdo con un análisis de CBS News, los conductores de UPS pueden alcanzar un promedio de 49 dólares por hora, lo que equivale a unos 102,000 dólares anuales, más cerca de 50,000 dólares adicionales en beneficios. Estas cifras coinciden con los testimonios de repartidores en Nueva York.

Por su parte, el portal Indeed muestra que el salario promedio de un repartidor de UPS en la ciudad de Nueva York es de aproximadamente 89,000 dólares al año, lo que representa un 51% más que la media nacional. Estos datos refuerzan la idea de que Nueva York es uno de los mercados más rentables para quienes logran entrar a esta compañía y permanecer en ella a largo plazo.

La historia de Deivy LaSalle refleja el camino de muchos inmigrantes que, con esfuerzo y constancia, logran transformar su vida en Estados Unidos. Su capacidad de ganar más de 400 dólares diarios no solo se explica por las largas jornadas, sino también por la estructura salarial progresiva y los beneficios que ofrece UPS.

En un mercado tan competitivo como el de Nueva York, ser repartidor en esta empresa puede significar estabilidad económica, respaldo sindical y una carrera que va más allá de la entrega de paquetes: un proceso que, como dice Deivy, “va aumentando”.