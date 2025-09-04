Esta librería de Los Ángeles fue elegida como una de las más bonitas del mundo

Una librería de Los Ángeles fue elegida como una de las más lindas del mundo Instagram @lastbookstorela

La reconocida lista de 1000 Libraries eligió a una librería del centro de Los Ángeles, como una de las 10 librerías más hermosas del mundo, compartiendo el ranking con clásicos como Shakespeare & Co. en París y la Boekhandel Dominicanen en los Países Bajos. Se trata de The Last Bookstore, que se convirtió en un ícono cultural, turístico y fotográfico de la ciudad de California.

The Last Bookstore funciona en un edificio que en el pasado fue un banco, con techos altos y espacios amplios. La librería ocupa dos pisos y es considerada una de las más grandes de California en venta de libros nuevos y usados.

Además de su enorme catálogo, el lugar es famoso por sus instalaciones artísticas: tiene un túnel de libros suspendidos y un mostrador construido con decenas de lomos de cuero, donde miles de visitantes se sacan fotografías. La librería es considerada la más “instagrameada” del mundo.

Otros atractivos de The Last Bookstore en California

El atractivo de The Last Bookstore no se limita a sus estantes. También ofrece vinilos, organiza talleres, exposiciones de arte y recibe a coleccionistas.

La selección de 1000 Libraries la coloca junto a referentes históricos de la literatura mundial. Sin embargo, The Last Bookstore aporta un sello moderno y muy angelino.