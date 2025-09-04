Un comerciante de Los Ángeles pide por su esposa detenida por el ICE: “Tenía la Green Card y aprobó el examen de ciudadanía"
Un comerciante de Los Ángeles denunció que su esposa fue detenida de manera injusta por el ICE.
Un comerciante de Los Ángeles se siente desesperado luego de que su esposa fuera detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Según contó el hombre a NBC Los Ángeles, la detención se dio a pesar de que la mujer contaba con la Green Card y había aprobado el examen de ciudadanía.
ICE niega que la esposa del comerciante no tuviera antecedentes
Hooshang Aghdassi, dueño de un negocio de globos en Studio City, relató que su esposa Sharereh Moghadam fue arrestada tras asistir a una cita presencial de inmigración. Ella creía que ese encuentro la acercaba a la ceremonia de ciudadanía, pero, en cambio, la enviaron a un centro de detención en Phoenix.
“Ella tenía la Green Card, aprobó el examen de ciudadanía y esperaba la ceremonia. No es una asaltante de bancos ni una ladrona ni una criminal”, expresó su esposo.
El hombre asegura que Sharereh, quien nació en Irán, entró de manera legal a Estados Unidos. Sospecha que quizás un viaje reciente a su país motivó la detención. Sin embargo, ICE negó esa versión y en una declaración a NBC4 afirmó:
“Los informes de que Sharareh Moghaddam no tiene antecedentes criminales son completamente FALSOS y solo buscan generar apoyo para una ladrona (…) entre 2015 y 2019, fue condenada por dos delitos de robo, lo que demuestra un claro desprecio por las leyes de Estados Unidos”.
Los Ángeles cuestiona las detenciones de ICE
El comerciante de Los Ángeles y su esposa manejan una tienda de globos que, en las últimas semanas, se convirtió en un punto de solidaridad de la comunidad. Vecinos firmaron una petición dirigida a legisladores para intervenir antes de la próxima audiencia.
“Hace años, para nosotros, el sueño era que Estados Unidos era tierra de oportunidades y libertad, y lo fue, pero ahora todo cambió. Ya no te sientes seguro”, dijo Aghdassi.