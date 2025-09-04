Un comerciante de Los Ángeles pide por su esposa detenida por el ICE: “Tenía la Green Card y aprobó el examen de ciudadanía"

Hooshang Aghdassi es propietario de un negocio en el barrio de Studio City en Los Ángeles. NBC News

Un comerciante de Los Ángeles se siente desesperado luego de que su esposa fuera detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Según contó el hombre a NBC Los Ángeles, la detención se dio a pesar de que la mujer contaba con la Green Card y había aprobado el examen de ciudadanía.

ICE niega que la esposa del comerciante no tuviera antecedentes

Hooshang Aghdassi, dueño de un negocio de globos en Studio City, relató que su esposa Sharereh Moghadam fue arrestada tras asistir a una cita presencial de inmigración. Ella creía que ese encuentro la acercaba a la ceremonia de ciudadanía, pero, en cambio, la enviaron a un centro de detención en Phoenix.

“Ella tenía la Green Card, aprobó el examen de ciudadanía y esperaba la ceremonia. No es una asaltante de bancos ni una ladrona ni una criminal”, expresó su esposo.

El hombre asegura que Sharereh, quien nació en Irán, entró de manera legal a Estados Unidos. Sospecha que quizás un viaje reciente a su país motivó la detención. Sin embargo, ICE negó esa versión y en una declaración a NBC4 afirmó:

“Los informes de que Sharareh Moghaddam no tiene antecedentes criminales son completamente FALSOS y solo buscan generar apoyo para una ladrona (…) entre 2015 y 2019, fue condenada por dos delitos de robo, lo que demuestra un claro desprecio por las leyes de Estados Unidos”.

La pareja maneja una tienda de globos y decoración de fiestas en el área de Studio City. Elegant Balloon

Los Ángeles cuestiona las detenciones de ICE

El comerciante de Los Ángeles y su esposa manejan una tienda de globos que, en las últimas semanas, se convirtió en un punto de solidaridad de la comunidad. Vecinos firmaron una petición dirigida a legisladores para intervenir antes de la próxima audiencia.

“Hace años, para nosotros, el sueño era que Estados Unidos era tierra de oportunidades y libertad, y lo fue, pero ahora todo cambió. Ya no te sientes seguro”, dijo Aghdassi.