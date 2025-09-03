Una porrista de la Universidad de Kentucky es acusada de esconder a su bebé muerto en un armario: "Fue hallado en una bolsa de basura"

La estudiante de la Universidad de Kentucky es acusada de esconder a su bebé muerto en un armario Wikimedia Commons

Laken Ashlee Snelling, una estudiante de 21 años de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos que competía en el equipo de STUNT, una disciplina similar al cheerleading competitivo, fue arrestada luego de que la policía encontrara el cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa de basura en el armario de su vivienda en Lexington.

De acuerdo con el informe policial, los agentes acudieron a la residencia de la joven porrista tras recibir una denuncia sobre la posible presencia de un bebé sin vida en el lugar. Al ingresar, encontraron el cuerpo envuelto en una toalla y dentro de una bolsa negra en un armario.

La propia estudiante reconoció en una entrevista con los oficiales que había dado a luz y que trató de ocultar tanto el nacimiento como las evidencias relacionadas.

Los cargos y la situación judicial

Snelling fue arrestada el domingo y trasladada al Fayette County Detention Center, donde se le imputaron los delitos de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un infante.

El martes fue liberada bajo fianza de 100.000 dólares y se le concedió arresto domiciliario en la casa de sus padres en Jefferson City, Tennessee, a más de 300 kilómetros de Lexington. En la audiencia, la joven apenas habló y mantuvo la cabeza baja durante gran parte del proceso.

El caso está siendo investigado por la Oficina del Forense del Condado de Fayette, que busca determinar la causa exacta de la muerte del bebé.