Miami pierde un importante porcentaje de estudiantes para el ciclo 2025-2026; esta sería la principal razón

El Distrito escolar de Miami-Dade atraviesa una de las caídas más significativas en su matrícula de los últimos años. Para el ciclo 2025-2026, las autoridades reportaron que más de 13 mil alumnos ya no forman parte de las aulas, una baja que preocupa a la comunidad educativa y que pone en evidencia cambios migratorios, demográficos y sociales en la región.

Un descenso que supera los 13 mil estudiantes

De acuerdo con cifras oficiales compartidas por el superintendente José Dotres, el distrito escolar comenzó el nuevo ciclo con 313,220 estudiantes, frente a los 326,279 del año pasado. Esto significa una pérdida de 13,059 alumnos, equivalente a casi un 4% de la matrícula total, según reportó CBS Miami.

La reducción en la cantidad de estudiantes no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que afecta a varios condados de Florida. En el caso de Miami-Dade, la cifra resulta particularmente preocupante debido al tamaño del distrito, considerado el cuarto más grande de Estados Unidos.

Según datos recogidos por Diario Las Américas, esta disminución marca uno de los descensos más fuertes en la historia reciente del sistema escolar local y podría tener repercusiones en el financiamiento estatal, ya que los recursos se asignan en función del número de estudiantes matriculados.

El papel central del fenómeno migratorio

Aunque hay factores como la disminución de la natalidad y el alto costo de vida, el motivo más citado por expertos y autoridades es la baja en la llegada de estudiantes inmigrantes. Según WLRN Public Media, en años recientes el flujo migratorio hacia Miami-Dade ha caído de forma significativa, lo que se traduce en menos familias nuevas inscribiendo a sus hijos en las escuelas públicas.

También se señaló que este cambio contrasta con etapas anteriores en las que la llegada de inmigrantes, especialmente de América Latina y el Caribe, ayudaba a sostener e incluso incrementar la matrícula escolar. Hoy, con una reducción notable en esos flujos, las aulas en vecindarios tradicionalmente diversos lucen más vacías.

Además, los elevados costos de vivienda han impulsado a muchas familias migrantes a mudarse a otros estados o condados con precios más bajos, lo que intensifica la caída en el número de estudiantes. De acuerdo con CBS Miami, esta dinámica no solo afecta a las escuelas, sino también a la composición social de barrios completos que solían crecer gracias a la migración.

La caída en la matrícula de Miami-Dade no solo es un tema de estadísticas, sino también un reflejo de cómo los cambios sociales, económicos y migratorios están transformando a la ciudad.