Malas noticias para Donald Trump: un juez asegura que el gobierno violó la ley federal en Los Ángeles por este motivo

El juez federal Charles Breyer concluyó que la administración de Trump violó el Posse Comitatus Act de 1878 al movilizar 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines en Los Ángeles en junio. Según el fallo de 52 páginas, los soldados realizaron patrullas, bloqueos de tránsito, control de multitudes y otras funciones reservadas para las autoridades civiles.

Un fallo contra Trump por el despliegue militar en Los Ángeles

Breyer enfatizó que no existía una insurrección ni un escenario que justificara el uso de tropas federales como fuerza policial. En consecuencia, ordenó al gobierno detener estas prácticas en California.

El gobernador Gavin Newsom celebró la decisión afirmando que “ningún presidente es un rey, ni siquiera Trump”. La alcaldesa Karen Bass también aplaudió el fallo y calificó el despliegue como una “invasión” a la ciudad. Ambos habían denunciado que las protestas en Los Ángeles eran mayormente pacíficas y que el gobierno local tenía la capacidad de mantener el orden.

El juez señaló además que extender la presencia militar hasta las elecciones especiales de noviembre respondía a fines políticos, no de seguridad.

La Casa Blanca, por su parte, calificó la sentencia como un intento de “usurpar la autoridad del Comandante en Jefe”.

Qué está en juego en California con esta decisión

La decisión pone en duda los planes de Trump de extender la presencia militar a otras ciudades. Breyer advirtió que, de permitirse, se estaría creando “una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”.

El fallo también expone la tensión entre el gobierno federal y California, uno de los estados con políticas más firmes contra la intervención militar en la aplicación de leyes migratorias.