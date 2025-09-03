Dos gemelas idénticas de Houston dan a luz a sus hijos el mismo día: Creen que es parte de su "conexión gemela"

Dos gemelas idénticas de Houston sorprendieron a su familia al dar a luz a sus hijos el mismo día en el Children’s Memorial Hermann Hospital en Texas. Además de compartir profesión y vida, la llegada de sus hijos el mismo día se convirtió en una muestra más de la “conexión gemela” que siempre está con ellas.

¿Qué pasó con las gemelas idénticas de Houston y sus hijos?

Los medios locales KHOU 11 y KPRC Houston cubrieron la sorprendente noticia de que, el 26 de agosto, Rachel Schmidtberger y Lindsey Denny dieron a luz con apenas 12 horas de diferencia.

Las dos hermanas, que estudiaron en la Universidad de Texas y hoy trabajan como dermatólogas en la misma clínica, recibieron a sus hijos en Houston con la ayuda de la misma obstetra, la doctora Sharon Vila-Wright, quien incluso tuvo que reorganizar su agenda para poder atender los partos de sus dos pacientes.

Las gemelas idénticas Rachel Schmidtberger y Lindsey Denny junto a su familia. Memorial Hermann / KHOU11

La coincidencia sorprendió aún más porque Lindsey había enfrentado problemas de fertilidad y descubrió su embarazo en Navidad, justo cuando pensaba que no ocurriría. Poco después, Rachel se enteró de que también esperaba un bebé con la misma fecha de parto.

La “conexión gemela” de las hermanas

Ambas admitieron que, al inicio, no podían creer lo que pasaba. Sin embargo, pronto lo asumieron como otra muestra de esa “conexión gemela” que siempre las acompaña.

Los niños no solo comparten cumpleaños, también son considerados genéticamente medios hermanos, ya que sus madres son gemelas idénticas. En broma, la familia los apodó “primos hermanos”.

La doctora Vila-Wright aseguró a KPRC Houston que se sintió “emocionada de formar parte de un momento tan especial” y acompañar a las dos hermanas en un hecho que quedará marcado para siempre en su historia familiar.

¿Cómo se llamaron los hijos de las gemelas idénticas?