Esta playa en Miami es una de las mejores para ir con niños en 2025

Miami es una ciudad famosa por su vida nocturna y playas repletas de turistas. North Shore Open Space Park aparece como la mejor alternativa para familias con niños en esa ciudad de Florida en 2025. Ubicada en la zona norte de la ciudad, esta playa combina tranquilidad, espacios verdes y actividades recreativas que la convierten en un destino ideal para los más pequeños.

La mejor playa de Miami para la familia: ambiente relajado y seguro

Según el sitio especializado Miami Take, a diferencia de South Beach u Ocean Drive, donde predominan las multitudes y el ambiente festivo, North Shore se distingue por su atmósfera tranquila. La arena y el agua se mantienen más limpias, y la zona ofrece suficiente espacio para instalarse sin aglomeraciones.

El parque que rodea la playa cuenta con áreas de juegos infantiles, mesas para picnic y senderos sombreados por árboles, lo que brinda opciones para pasar el día completo sin necesidad de salir del lugar. Además, la presencia de familias locales lo confirma como un sitio seguro y confiable.

Actividades y servicios en North Shore Open Space Park

Más allá del mar y la arena, North Shore Open Space Park ofrece múltiples atractivos:

Senderos para caminar en contacto con la naturaleza.

Espacios verdes ideales para descansar bajo la sombra.

Canchas de tenis en el cercano North Shore Park Tennis Center.

La combinación de actividades al aire libre y un entorno menos turístico lo convierte en una opción única para quienes buscan un plan familiar completo.

Dónde queda y qué tener en cuenta

North Shore Open Space Park está ubicado en 8328 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141.

Antes de visitar, es recomendable consultar los eventos de temporada, ya que en ocasiones la zona organiza actividades comunitarias que pueden sumar atractivos extra al paseo.