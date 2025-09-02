Confirmado: cambian las reglas para las visas de Estados Unidos para inmigrantes a partir de noviembre
El Departamento de Estado de EEUU anunció una actualización en los requisitos para entrevistas de visas de inmigrante que entrará en vigor en noviembre.
El Departamento de Estado de EEUU actualizó los requisitos para entrevistas de visas de inmigrante. El cambio entrará en vigor el 1 de noviembre de 2025. La medida redefine dónde deben presentarse los solicitantes y establece lineamientos más claros para países sin servicios consulares regulares.
Nuevas reglas para entrevistas de visa para Estados Unidos
El Departamento de Estado confirmó que los solicitantes de visas de inmigrante deberán presentarse en el distrito consular correspondiente a su lugar de residencia o, si lo prefieren, en su país de nacionalidad.
El Centro Nacional de Visas (NVC) programará las entrevistas bajo este nuevo criterio. Además, en países con operaciones consulares suspendidas, se designaron sedes alternativas para procesar los casos.
La nueva política busca estandarizar el proceso y reducir la incertidumbre de quienes viven en regiones sin servicios consulares.
Países con consulados designados
El Departamento de Estado publicó una lista de sedes específicas para solicitantes de países sin atención consular regular:
-
Afganistán: Islamabad
-
Bielorrusia: Varsovia
-
Eritrea: Addis Abeba o Nairobi
-
Haití: Nassau
-
Irán: Abu Dabi, Ankara o Ereván
-
Libia: Túnez
-
Niger: Abiyán
-
Corea del Norte: Cantón
-
Rusia: Varsovia, Almaty (IR-5) o Taskent (IR-5)
-
Somalia y Sudán del Sur: Nairobi
-
Sudán: El Cairo
-
Siria: Ammán o Beirut (para palestinos con documentos sirios)
-
Venezuela: Bogotá
-
Yemen: Yibuti
-
Zimbabue: Johannesburgo
¿Qué pasa con las citas ya programadas?
El Departamento aclaró que las entrevistas previamente asignadas en consulados no serán canceladas ni reprogramadas de forma automática. Quienes deseen trasladar su caso deberán solicitarlo directamente al NVC mediante el formulario de consulta pública.
Las excepciones estarán limitadas a situaciones humanitarias, emergencias médicas o motivos de política exterior, y podrían requerir documentación adicional para su aprobación.