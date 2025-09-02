Una concejal de Los Ángeles acusa a Home Depot de ser "cómplice" de las redadas del ICE: "Cuando se te asocia al terror y no hablas..."

Fotografía de la fachada de la tienda The Home Depot del vecindario Westlake, en el centro de Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Ana Milena Varón

La concejal de Los Ángeles Ysabel Jurado arremetió contra Home Depot y acusó a la compañía de ser “cómplice” de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y no proteger a sus trabajadores en Estados Unidos. La funcionaria aseguró que Home Depot no actúa ante los operativos que calificó de abusivos y anunció que bloqueará la apertura de una nueva tienda en Eagle Rock.

En un mensaje en Instagram, Jurado escribió que las redadas forman parte de un patrón. Además, recordó que en el local de Westlake ya se realizaron cuatro operativos desde junio, con agentes federales armados, que detuvieron al menos a 15 personas.

“Estas redadas son parte de un patrón alarmante en todo Los Ángeles, donde ICE sigue atacando estacionamientos de Home Depot (lugares comunes de reunión para los jornaleros) sin órdenes judiciales, en clara violación de los derechos de la gente”, expresó.

“Y, aun así, Home Depot ha permanecido en silencio. Cuando la marca se asocia con terror y te niegas a hablar, eres cómplice”, escribió con dureza en su comunicado compartido tanto en inglés como español.

Según Fox News, la concejal, que es hija de inmigrantes filipinos indocumentados, sostuvo que Home Depot “eligió el poder y la ganancia sobre la gente trabajadora que lo sostiene”. Además, lanzó un mensaje directo contra la empresa: “Llévense sus delantales naranjas a otro lugar. Home Depot no tiene espacio en Eagle Rock”.

Home Depot responde y la concejal promete bloquear nueva tienda

La compañía rechazó las acusaciones de Jurado y un portavoz explicó a Fox News que Home Depot no recibe avisos de los operativos del ICE. Además, aclararon que desde la tienda tampoco los solicitan. El portavoz aseguró que Home Depot se limita a cumplir con las normas locales y federales.

Jurado, en su comunicado de Instagram, fue firme en que se opondrá a la construcción de la nueva sucursal en Eagle Rock Plaza, donde antes funcionaba una tienda Macy’s. Según ella, ese centro comercial ha sido un punto de encuentro de la comunidad filipina y no permitirá que “la violencia eche raíces en el vecindario”.