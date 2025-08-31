Una madre latina reveló cuál es la realidad de vivir en Miami y por qué decidió mudar a su familia a otra ciudad

Vivir en Miami suele ser visto como un sueño para muchos, pero para Sarahi, una madre latina que compartió su experiencia en TikTok, la realidad terminó siendo distinta. Después de nueve años en la ciudad, ella y su esposo decidieron mudarse con sus dos hijos pequeños a Greenville, Carolina del Sur. En sus redes, explicó por qué se fueron de Florida.

La madre latina que dejó Miami y se fue a Carolina del Sur

Sarahi relató que mudarse a Miami le permitió disfrutar de playas, vida nocturna y de estar cerca de una comunidad hispana donde no era indispensable hablar inglés. Sin embargo, aseguró que “la realidad es que es demasiado costosa”.

La familia vivía en Brickell, uno de los vecindarios más exclusivos y desarrollados de la ciudad, donde pagaban 3400 dólares mensuales de alquiler desde 2020. Aunque al inicio sus ingresos les permitían cubrir los gastos, la situación cambió cuando pasaron de tener dos sueldos a depender únicamente del de su esposo.

“Es una muy buena zona en Miami. Es lujosa, bonita, te brinda demasiadas oportunidades porque alrededor hay demasiados restaurantes y trabajo. Pero en un momento nos preguntamos si realmente valía la pena lo que estábamos haciendo”, confesó.

Otra de las razones que complicó la permanencia de la familia en la ciudad fueron las condiciones del mercado inmobiliario. Según contó, al intentar mudarse dentro de Miami se enfrentaron a requisitos como pagar tres meses de renta por adelantado, lo que dificultaba cualquier transición.

La decisión les costó mucho, ya que sus hijos habían nacido en la ciudad y asistían a escuelas locales.

Una nueva etapa en Carolina del Sur

Finalmente, la familia se trasladó a Greenville, en Carolina del Sur, donde buscan una vida más tranquila y con menos presión económica. Sarahi reconoció que al principio tuvo dudas, pero hoy siente que tomaron la mejor decisión para el bienestar de sus hijos.

“Miami no es una ciudad para cualquier persona”, concluyó en su testimonio.