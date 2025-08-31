El barrio latino de Washington DC que "se apagó" por miedo a las redadas y a la Guardia Nacional

En Washington DC, la presencia de la Guardia Nacional y el endurecimiento de los operativos migratorios que impulsa Donald Trump transformaron la vida de Columbia Heights, conocido como el “Barrio Latino” de la capital de Estados Unidos. Vecinos y comerciantes describen un ambiente de miedo que vació las calles, frenó las ventas y alteró la rutina de cientos de familias hispanas.

Columbia Heights: el barrio de Washington DC que cambió por miedo a las redadas

Ana, vendedora de frutas en una de las esquinas más concurridas del barrio, le contó a CNN que su clientela se redujo de manera abrupta. Antes veía entre 30 y 50 repartidores migrantes esperando pedidos en motocicletas, pero ahora son muy pocos. “Prácticamente, ahorita el que puede se está quedando encerrado en sus casas por miedo porque están arrestando gente”, relata.

El barrio antes estaba lleno de música, restaurantes y movimiento, pero hoy parece detenido. Ana, envía un mensaje directo al presidente: “Que haga bien su trabajo. Si son presidentes, esto también se lo deben al pueblo. Que trabajen para hacer las cosas bien, no para castigar a personas trabajadoras”.

La crisis también golpea al comercio local. Lorena, salvadoreña que vende camisetas sobre la calle 14, explica que apenas recaudó 30 dólares en un día en el que solía alcanzar entre 150 y 200. “Está muy muerto. Acá no hay nada de gente. El que se acerca viene a preguntar si migración ha venido, si ha agarrado gente”, aseguró.

La Guardia Nacional y el aumento de arrestos

Desde el 7 de agosto, cuando el presidente Donald Trump ordenó la federalización de la Guardia Nacional en Washington, se han registrado más de 300 detenciones relacionadas con inmigración, según datos de CNN. Aunque Trump argumentó que la medida respondía a una inseguridad fuera de control, las cifras muestran que la violencia venía en descenso.

Las redadas diarias y la fuerte presencia militar cambiaron el clima en la ciudad y generaron temor en la comunidad latina.