Un grupo de latinos es detenido por ICE en un parque en Arkansas a pesar de mostrar permisos de trabajo y Real ID

En Arkansas, un grupo de inmigrantes latinos fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras disfrutaban de un día en el Long Pool Recreation Area, en Dover. De acuerdo con testigos, varios de los afectados mostraron permisos de trabajo vigentes y documentos de identificación como el Real ID, sin embargo, aun así fueron arrestados. El operativo, realizado junto con oficiales del Servicio Forestal, quedó registrado en video y ha generado indignación en la comunidad y cuestionamientos sobre los límites de la autoridad migratoria.

El operativo en Long Pool Recreation Area

De acuerdo con el medio local KATV, el incidente ocurrió en el Long Pool Recreation Area, en Dover, Arkansas, cuando agentes del ICE realizaron un operativo que quedó registrado en video por la página Adventures in Arkansas.

En las imágenes se escucha a un testigo preguntar: “Él tiene un permiso de trabajo, ¿por qué está siendo detenido?”, a lo que un oficial respondió: “Un permiso de trabajo no lo autoriza a estar aquí, ¿dónde está su Green Card?”.

El reporte indica que varios de los detenidos contaban con permisos de trabajo vigentes y documentos de identidad como el Real ID, lo que ha desatado críticas hacia la actuación de los oficiales. El medio señaló además que ICE no ofreció comentarios tras ser contactado, lo que incrementó la incertidumbre sobre la legalidad de los arrestos.

¿Por qué no era necesario presentar una Green Card?

El abogado de inmigración Nathan Bogart, entrevistado por KATV, expresó sorpresa ante lo ocurrido y señaló que, salvo en casos de violaciones penales graves, un permiso de trabajo debería ser suficiente para evitar una detención por parte de ICE. La situación, agregó, refleja una aplicación confusa de la ley y genera miedo en comunidades que ya viven bajo constante escrutinio migratorio.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes han advertido que este tipo de operativos envía un mensaje de desconfianza hacia las instituciones, incluso para quienes cuentan con estatus migratorio regular. Aunque no se ha emitido un pronunciamiento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), abogados coinciden en que los casos podrían ser objeto de apelación o demandas por detención indebida.

Los documentos aceptados por las agencias migratorias

El Real ID, emitido en varios estados como identificación válida para viajar y acceder a edificios federales, junto con los permisos de trabajo aprobados por USCIS, son documentos que permiten a miles de inmigrantes residir y trabajar legalmente en el país. Sin embargo, como remarcan especialistas, contar con estos documentos no equivale automáticamente a ser residente permanente o ciudadano, lo que deja espacios grises que ICE puede interpretar de manera estricta.

El caso en Arkansas ha abierto un nuevo debate sobre los límites de la autoridad migratoria y la protección de los derechos de quienes, pese a estar en regla, pueden ser objeto de detenciones arbitrarias.