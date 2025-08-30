El exitoso bloqueador solar retro que está causando sensación en Miami y que Walmart vende por menos de 10 dólares

Este producto busca recuperar la nostalgia playera de la década de los 80. Generada con IA

Encontrar un protector solar eficaz, con buen precio y que además sea agradable de usar no siempre es sencillo. La marca Vacation, nacida en Miami, ha conquistado redes sociales y estantes en las últimas semanas por su estética ochentera, fragancias tropicales y formatos originales. Pero lo mejor de todo es que su producto estrella, la loción clásica SPF 50 tiene un precio menor a los 10 dólares en Walmart.

Protección de amplio espectro con vibra ochentera

El encanto de Vacation está en combinar protección UVA/UVB de amplio espectro con una experiencia sensorial inspirada en la cultura playera de los 80: aromas a coco/banana, empaques vintage y hasta un mousse “whip” que sale como crema batida.

Este producto ha recibido decenas de reseñas positivas. Walmart

La propuesta, respaldada por dermatología según la marca, convierte el paso del SPF en un ritual divertido y constante, razón por la que se ha vuelto viral en redes y prensa de estilo de vida.

Miami no es un simple guiño de marketing: Vacation Inc. tiene su sede corporativa en la ciudad, y su historia reciente, con lanzamientos que apelan a la “nostalgia prestada”, explica su rápido crecimiento y presencia en grandes minoristas.

Características destacadas de Vacation

Opciones para distintos gustos : lociones clásicas SPF 30/50, spray y el popular mousse Classic Whip SPF 30.

Experiencia sensorial : fragancias tropicales y empaque retro que hacen agradable reaplicar.

Formulaciones actuales : “broad spectrum” y, en el caso del mousse, reef-safe según la propia marca.

Precio de entrada accesible: tamaño 1 fl oz de la loción clásica SPF 50 disponible en Walmart (Business) por $4.88; otras presentaciones como el mousse suelen rondar $26 en Walmart.com.

La versatilidad también suma puntos: la presentación de viaje cabe en cualquier bolsa o mochila y es ideal para playa, oficina o trayectos urbanos; quienes se enganchan con la textura y el aroma suelen dar el salto a presentaciones mayores (loción de 3.4 oz o el mousse “whip”). La mezcla de buen desempeño y diseño divertido explica por qué ha ganado reseñas entusiastas y colaboraciones virales.

De Miami al fenómeno pop del SPF

Lanzada en 2021 por un equipo creativo vinculado a Poolsuite, Vacation apostó por recuperar la imaginería de resort con fórmulas modernas. En poco tiempo, su narrativa “retro-cool” escaló ventas y cobertura mediática, posicionándola entre las marcas de protector solar más comentadas del momento.

Por menos de 10 dólares, la presentación de viaje de Walmart permite probar un protector solar que une eficacia, precio y estilo. Si buscas algo más lúdico, el mousse Classic Whip ofrece la misma protección con una aplicación única; si prefieres lo clásico, la loción SPF 50 es el caballo de batalla para el día a día.