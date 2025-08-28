La nueva ley de Texas que comienza a regir en septiembre y podría a afectar a miles de inmigrantes

La nueva ley de Texas que podría a afectar a miles de inmigrantes ChatGPT

La nueva Ley Grayson, registrada como HB 2017, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 en Texas y establece una condena mínima obligatoria de diez años de prisión para inmigrantes indocumentados declarados culpables de homicidio por intoxicación. La medida fue promulgada por el gobernador Greg Abbott tras la aprobación en ambas cámaras legislativas.

Qué establece la Ley Grayson y cómo cambia el castigo para inmigrantes

De acuerdo con los documentos oficiales de la Legislatura de Texas, la Ley Grayson modifica la sección 49.08 del Código Penal.



Entre sus principales disposiciones se destacan:

Eleva la condena mínima de dos a diez años de prisión para indocumentados en casos de homicidio por intoxicación.

Aumenta la clasificación del delito de grave de segundo grado a grave de primer grado cuando el acusado carezca de estatus migratorio legal.

Elimina el acceso a beneficios como libertad condicional, supervisión comunitaria, sentencia diferida o créditos por buena conducta durante la primera década de encarcelamiento.

Esto significa que quienes sean condenados bajo esta ley deberán cumplir íntegramente los diez años de prisión antes de poder acceder a cualquier medida alternativa.

A quiénes afecta y en qué situaciones aplica la nueva ley de Texas

La normativa se aplica a personas que cometan homicidio involuntario bajo los efectos del alcohol o drogas al conducir vehículos de motor, aeronaves, embarcaciones o atracciones de feria.

Los alcances de la ley se limitan a delitos cometidos a partir del 1 de septiembre de 2025. Procesos en curso o hechos anteriores seguirán bajo la legislación previa, donde las penas podían ser menores y con acceso a beneficios penitenciarios.

Esta nueva ley surge como respuesta a un accidente fatal ocurrido en 2024, protagonizado por un conductor intoxicado sin estatus migratorio legal. Este hecho generó amplia repercusión y presión política para avanzar en esta reforma.