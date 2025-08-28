Una mujer es detenida por hacer procedimientos dentales sin licencia en esta ciudad de Florida: usó pegamento para colocar carillas

La detención de una mujer en Florida por realizar procedimientos dentales sin autorización ha generado alarma en la comunidad de Pinellas Park. El caso ha despertado gran interés debido a la forma en la que la acusada trabajaba, ya que utilizaba pegamento industrial para fijar carillas en los dientes de sus clientes, entre otras prácticas riesgosas para sus clientes.

¿Cómo fue detenida Emely Martínez?

De acuerdo con la policía local, la detenida fue identificada como Emely Martínez, quien ofrecía servicios estéticos dentales sin contar con licencia profesional. En su práctica improvisada, se valía de “superglue” o pegamento industrial para adherir carillas, lo que ocasionó serios problemas de salud a varias de sus víctimas, desde infecciones hasta dolores intensos.

Medios como FOX 13 News detallaron que Martínez promocionaba sus servicios a través de redes sociales y trabajaba desde un local en Pinellas Park. Tras varias denuncias y reportes de complicaciones médicas, la policía montó una investigación que culminó en su arresto.

La práctica ilegal de las carillas y otros “trucos” de Martínez

La investigación reveló que Martínez usaba productos no aptos para la salud dental, como pegamento de uso doméstico o incluso adhesivo para uñas, en lugar de materiales médicos especializados. Según The Independent, esta práctica no solo es ilegal, sino extremadamente peligrosa, pues puede provocar desde reacciones químicas en la cavidad oral hasta daños permanentes en el esmalte dental.

Los reportes también señalan que la mujer operaba bajo el nombre de “Itsthe Veneerlady” en redes sociales, donde atraía clientes con precios muy por debajo de los servicios odontológicos formales. Sin embargo, la aparente oferta económica terminó generando altos costos médicos y legales para quienes cayeron en la estafa.

¿Cuál será la pena para Martínez?

Las autoridades estatales advirtieron que este tipo de prácticas no solo representan un fraude, sino que pueden tener consecuencias irreparables en la salud dental de las personas. Fox News reportó que, además de los cargos por ejercer sin licencia, Martínez enfrenta acusaciones de fraude y daños corporales a raíz de las condiciones en que dejó a sus pacientes.

La policía subrayó que varios de los afectados necesitaron atención médica de emergencia, incluyendo cirugías dentales costosas. El caso ha sido citado por expertos como un ejemplo del riesgo de recurrir a procedimientos estéticos no regulados, impulsados por precios bajos y la publicidad en redes sociales.