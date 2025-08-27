Alerta: el gobierno de Trump advierte a 40 estados que podrían perder financiación federal si no siguen esta regla

La Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, envió cartas a 40 estados, cinco territorios y Washington D.C. exigiendo la eliminación de cualquier mención a personas transgénero en los programas de educación sexual financiados con fondos federales. Los departamentos de salud que no acaten la medida arriesgan perder millones de dólares en recursos.

Qué exige la administración Trump a estos 40 estados

El aviso llegó de la Administración para Niños y Familias (ACF), una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La orden afecta al Programa de Educación en Responsabilidad Personal (PREP), creado en 2010 para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

El gobierno considera que las referencias a identidad de género, pronombres y aceptación de la diversidad no cumplen con el espíritu del programa. Andrew Gradison, secretario asistente en funciones de la ACF, declaró: “La rendición de cuentas está llegando. Los fondos federales no se usarán para avanzar agendas ideológicas peligrosas”.

La lista de estados incluye desde Nueva York y California hasta Texas y Florida. Las sanciones oscilarían entre 300.000 y 6 millones de dólares por jurisdicción, según datos oficiales.

El caso de California como precedente

California ya perdió 12 millones de dólares en fondos de PREP luego de rechazar los cambios exigidos. El Departamento de Salud del estado defendió sus materiales como “médicamente precisos, integrales y apropiados para la edad”. El gobernador Gavin Newsom criticó la decisión y la calificó como parte de la “guerra cultural” del presidente Trump.

Los otros estados y territorios cuentan con un plazo para modificar sus programas, pero la administración adelantó que no habrá excepciones.

La política de Donald Trump desde que asumió su segundo mandato

Desde el inicio de su mandato, Trump impulsó medidas para limitar el reconocimiento federal de personas trans, incluyendo:

Prohibición de enlistamiento en las Fuerzas Armadas.

Restricción a la participación de niñas y mujeres trans en deportes escolares y universitarios con fondos federales.

Bloqueo de recursos para hospitales que brinden atención de transición a menores.

Eliminación de menciones a la comunidad trans en sitios oficiales de agencias federales.

Organizaciones de derechos civiles advierten que la amenaza de recortes a 40 estados puede tener un fuerte impacto en la educación sexual de adolescentes y jóvenes en todo el país.