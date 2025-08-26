Los titulares de Green Card enfrentan la deportación por este delito si se aprueba una ley: afectaría a miles de inmigrantes

Una nueva ley podría afectar a las personas que tienen Green Card

Una nueva propuesta en el Congreso de Estados Unidos busca endurecer las consecuencias migratorias por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta medida podría poner en riesgo de deportación a titulares de Green Card y otros inmigrantes legales.

Qué plantea el proyecto de ley que podría poner en riesgo a miles de inmigrantes

El proyecto H.R.6976, aprobado en la Cámara de Representantes y ahora en revisión en el Senado, propone que una sola condena o incluso la admisión de haber conducido en estado de ebriedad (DUI) sea motivo de inadmisibilidad o deportación. La medida aplicaría sin importar si el delito es considerado una falta menor o un delito grave, según las leyes estatales o locales.

Actualmente, el DUI no siempre desencadena consecuencias migratorias directas. Sin embargo, de avanzar esta legislación, afectaría a residentes permanentes, estudiantes internacionales y titulares de visas con antecedentes de este tipo.

Un solo DUI bastaría para activar un proceso de deportación.

Podría impactar incluso a quienes cometieron la falta en el pasado.

Incluiría tanto condenas como admisiones de conducta.

El impacto en la comunidad inmigrante de Estados Unidos

De acuerdo con datos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), más de 43.000 inmigrantes fueron arrestados por cargos de DUI entre 2018 y 2023. El gobierno de Donald Trump respalda la propuesta como una medida de seguridad pública, mientras que abogados y organizaciones de inmigración advierten que miles de familias podrían resultar afectadas.

Expertos señalan que el proyecto modificaría décadas de estándares en deportación y aumentaría la presión sobre ICE, que ya enfrenta críticas por el uso de recursos y la capacidad de detención.

Opiniones encontradas sobre el proyecto de ley

Quienes apoyan la ley argumentan que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo vidas y que los inmigrantes deben cumplir estándares estrictos de “buena conducta moral” para aspirar a la ciudadanía. En cambio, abogados de inmigración consideran que la medida es desproporcionada y que castiga a personas que, fuera de esa falta, cumplieron con todas las leyes de Estados Unidos.

El proyecto aún debe superar varias etapas en el Senado y contar con la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley. Aunque no hay fecha definida para su votación, especialistas creen que con modificaciones podría finalmente aprobarse.