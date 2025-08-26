Duro golpe para Trump: la población migrante se reduce masivamente desde que asumió al poder

Varios migrantes protestan contra el ICE en El Paso, Texas, durante este verano. Reuters

La población migrante en Estados Unidos registró una reducción masiva en los primeros meses de la segunda presidencia de Donald Trump, algo que no ocurría desde la década de 1960. De acuerdo con datos del Pew Research Center (grupo de expertos estadounidense no partidista), citados por NBC News, en enero la cifra alcanzó un récord de 53,3 millones, y seis meses después cayó a 51,9 millones.

¿Cuántos inmigrantes menos hay en Estados Unidos tras la llegada de Trump al poder?

El país perdió cerca de 1 millón de inmigrantes en apenas medio año. El Pew Research Center explicó que la reducción se refleja en el mercado laboral, que perdió más de 750.000 trabajadores.

Jeffrey Passel, demógrafo principal de la institución, afirmó según NBC News que “Los datos que estamos viendo representan un cambio dramático”.

Gráfico compartido por Pew Research Center. Pew Research Center

Políticas migratorias y efectos de la reducción masiva

Según el reporte, la caída está vinculada a las medidas aplicadas desde 2024 en la frontera y al endurecimiento que Trump impulsó tras asumir el poder. Esto incluye más arrestos y detenciones de inmigrantes, además de recortes en procesos legales como visados y refugio.

Passel además advirtió que “La población de personas en edad de trabajar en Estados Unidos no está creciendo. Eso significa que la única manera de que la fuerza laboral aumente es con nuevos inmigrantes. Si la fuerza laboral no crece, es más difícil para la economía”.

El estudio señaló que, aunque los datos son preliminares, la reducción masiva marca un giro en la tendencia. Aun así, los inmigrantes representan el 15,4 % de la población estadounidense y Estados Unidos sigue siendo el país con más migrantes en números absolutos.