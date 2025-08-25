Walmart lanza en EEUU una moderna aspiradora robot con WiFi por 88 dólares

Walmart vende en Estados Unidos la aspiradora robot ONSON T1, un dispositivo inteligente con conectividad WiFi y control por voz compatible con Alexa y Google Assistant. Su precio bajó de 369.99 dólares a 88.99, con envío gratuito y devoluciones sin costo en 30 días.

La aspiradora robot con conectividad y control inteligente

El modelo ONSON T1 ofrece una succión de 3500Pa, ideal para recoger polvo, cabellos de mascotas y residuos pequeños en pisos duros y alfombras de pelo bajo. Incluye cinco modos de limpieza: zigzag, automática, bordes, manchas y control manual, con una autonomía de hasta 120 minutos.

Entre sus características también destacan los sensores anticolisión y antigolpes que previenen caídas y accidentes, así como un diseño delgado que permite limpiar debajo de sofás y muebles.

Gracias a la conexión WiFi de 2.4 GHz, el robot se controla fácilmente desde la app Tuya y mediante comandos de voz con Alexa o Google Assistant. Además, cuenta con función de carga automática, batería recargable de 2550mAh y una caja de polvo de 480 ml.

La aspiradora robot que vende Walmart Walmart

Opiniones de usuarios en Walmart

Los compradores destacan la relación calidad-precio del dispositivo. Una clienta escribió: “Tengo 5 perros y esto ha sido un salvavidas con el pelo, también recoge bien los escombros y pasa sin problemas del piso de madera a la alfombra”.

Otro usuario agregó: “Por el precio, tiene una gran potencia de succión. Es fácil de limpiar y me encanta lo delgado que es porque llega debajo del sofá”.