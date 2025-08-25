La nueva tinta para labios mate de Maybelline: es de larga duración y se consigue en Walmart EEUU por menos de 10 dólares

La nueva tinta para labios de Maybelline está dando de qué hablar en Estados Unidos y todo el mundo. Se trata del Super Stay Teddy Tint, un labial de color mate que promete larga duración y cuesta menos de 10 dólares en los supermercados Walmart.

¿Qué ofrece esta nueva tinta para labios mate de Maybelline?

De acuerdo con la tienda oficial de Maybelline en Walmart, el Super Stay Teddy Tint mantiene el color hasta por 12 horas. Es a prueba de manchas, resistente al agua y sin transferencia. Maybelline lo describe como un labial de textura ligera que se siente cómodo incluso en uso diario.

Entre sus características:

Fácil aplicación

Acabado mate difumina con pigmentos intensos.

Duración prolongada , sin necesidad de retoques.

Disponible en 10 tonos

La nueva tinta para labios mate de Maybelline permite jugar con la intensidad del color según las pasadas. Con una sola aplicación el acabado queda transparente y ligero, con dos pasadas se logra un efecto difuminado más marcado, y con tres capas el tono se vuelve audaz y definido, ideal para un look intenso.

Disponible en Walmart EEUU por menos de 10 dólares

El Super Stay Teddy Tint puede encontrarse en la tienda oficial de Maybelline en Walmart EEUU por 9.97 dólares. Todos los tonos tienen el mismo precio, lo que lo vuelve una opción accesible dentro de los labiales de larga duración.

Captura de pantalla del producto. Walmart

Además, la compra online incluye la posibilidad de devolución sin costo dentro de 90 días.