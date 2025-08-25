Malas noticias para inmigrantes en EEUU: se suspenden visas para este grupo de trabajadores extranjeros

La medida también busca garantizar que los conductores cumplan con los requisitos para maniobrar estos vehículos.

El panorama migratorio en Estados Unidos enfrenta un giro inesperado que afecta directamente a miles de trabajadores extranjeros. El Departamento de Estado anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas laborales para conductores de camiones comerciales, lo que genera incertidumbre en comunidades que han encontrado en este sector una fuente clave de empleo.

La suspensión de visas para camioneros extranjeros

De acuerdo con Reuters, la medida fue confirmada el 21 de agosto de 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio, quien explicó que la suspensión responde a preocupaciones de seguridad vial y a la necesidad de reforzar el requisito de dominio del inglés para conductores extranjeros.

Según CBS News, la orden entra en vigor “efectivamente de inmediato” y aplica a solicitantes de todas las nacionalidades, sin excepciones.

La decisión también se vincula a una revisión profunda de los protocolos de selección y evaluación que, según Politico, buscan garantizar que quienes obtengan una visa de este tipo tengan las habilidades lingüísticas y técnicas necesarias para operar de manera segura en las carreteras estadounidenses.

El accidente fatal en Florida como detonante

De acuerdo con medios como Reuters, el principal detonante de esta medida, que no fue mencionada por Rubio, habría sido el accidente ocurrido el pasado 12 de agosto de 2025 en la Florida Turnpike, cuando Harjinder Singh, un conductor de camión de origen indio, realizó un giro en U ilegal en una zona restringida. Esta maniobra bloqueó un carril y provocó que un minivan chocara de frente contra el remolque, causando la muerte de tres personas. Singh y su acompañante resultaron ilesos, pero el hecho generó conmoción en todo el estado.

Según AP News, el caso derivó en tensiones políticas entre los gobernadores Ron DeSantis y Gavin Newsom, ya que Singh había obtenido su licencia comercial en California pese a irregularidades migratorias.

Las investigaciones revelaron además que Singh tenía un dominio muy limitado del inglés. En una evaluación oficial de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), respondió solo 2 de 12 preguntas en inglés y reconoció apenas 1 de 4 señales de tránsito.

Impacto en comunidades migrantes

La noticia ha golpeado con fuerza a comunidades específicas, en particular a la comunidad sij, que representa un alto porcentaje de los conductores de camiones en Estados Unidos. Según el Times of India, se estima que entre 150,000 y 200,000 conductores sijs trabajan actualmente en el sector, por lo que la suspensión genera un clima de incertidumbre laboral y familiar.

Además, la decisión ha sido interpretada como un retroceso en los esfuerzos por cubrir la creciente demanda de choferes, ya que la industria del transporte de carga arrastra desde hace años una escasez de personal calificado.

Un cambio de rumbo en la política laboral migratoria

Según Reuters, la suspensión de visas es parte de un movimiento más amplio para reforzar los estándares de seguridad en el sector del transporte. No obstante, diversos expertos advierten que esta decisión puede agravar la crisis logística que afecta a cadenas de suministro, aumentando costos y retrasos.

Mientras tanto, comunidades migrantes, organizaciones laborales y defensores de los derechos de los trabajadores han comenzado a movilizarse para exigir una revisión de la medida, argumentando que la suspensión castiga a miles de personas responsables por las fallas de unos pocos casos aislados.