Una estudiante venezolana detiene sus estudios tras la nueva ley de Ron DeSantis contra estudiantes inmigrantes

El endurecimiento de las leyes migratorias en Florida, como la entrada en vigor de la ley SB-2, ha comenzado a dejar huellas visibles en el ámbito educativo. Una de las historias más sonadas es la de Mariangel Barbosa, una joven venezolana que llegó al estado junto a su familia hace siete años y que hoy enfrenta la difícil decisión de detener sus estudios universitarios por los altos costos que impone la nueva legislación de Ron DeSantis.

El caso de Mariangel Barbosa

Con apenas 22 años, Mariangel Barbosa había avanzado gran parte de su carrera en Criminología en la Universidad Atlántica de Florida y se encontraba a pocos meses de graduarse. Sin embargo, y de acuerdo con Telemundo, la aprobación de la ley SB-2 cambió radicalmente su panorama académico, obligándola a replantear sus planes al ver cómo el costo de sus clases se triplicaba de la noche a la mañana.

Hasta antes de la medida, Mariangel tenía acceso a la matrícula estatal, lo que le permitía pagar un monto accesible para continuar con sus estudios. Sin embargo, la nueva normativa eliminó ese beneficio para estudiantes inmigrantes sin residencia permanente, provocando que el costo de sus clases se triplicara.

Esta situación la obligó a detener temporalmente su carrera, un golpe duro para quien estaba a solo meses de cumplir su meta profesional.

De acuerdo con el mismo medio, esta medida afectó profundamente a Barbosa, quien acudió a su padre para sortear la situación: “Llegó un punto en el que tuve que correr a los brazos de mi papá llorando, diciéndole que no sabía si iba a terminar de estudiar”.

Frente a esta situación, Mariangel optó por transferirse a otra institución universitaria que mantiene convenios más accesibles, aunque esto ha significado retrasar su proceso académico y replantear sus planes de vida en Estados Unidos.

La nueva ley SB-2 en Florida

La ley SB-2, aprobada en 2025 en Florida bajo la administración de Ron DeSantis, eliminó la posibilidad de que estudiantes inmigrantes indocumentados, incluidos beneficiarios de DACA, accedieran a la matrícula estatal.

Según informaron diversos medios, esta medida obliga a dichos estudiantes a pagar la misma cuota que se le cobra a cualquier estudiante foráneo o internacional, un costo que suele triplicar el de los residentes.

El objetivo declarado por el gobierno de Florida es reducir beneficios para personas sin residencia legal permanente, sin embargo, la medida ha sido criticada por organizaciones educativas y defensores de migrantes. Señalan que se trata de un obstáculo directo para jóvenes que buscan profesionalizarse y aportar al estado, pues limita su acceso a la educación superior y aumenta las brechas sociales y económicas.

Un futuro incierto para Mariangel

El caso de Mariangel Barbosa resume el efecto real de esta ley en la vida de miles de estudiantes inmigrantes en Florida. Tras perder el acceso a la matrícula estatal, su familia no pudo cubrir el nuevo costo, lo que la llevó a interrumpir sus estudios en la Universidad Atlántica de Florida y buscar alternativas menos costosas. Aunque ha logrado continuar su preparación en otra institución, lo hace con mayores dificultades económicas y un camino académico más largo.