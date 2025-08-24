Representación de una mujer aplicándose el producto.

Ni Walmart ni Aldi: El hidratante facial de La Roche-Posay con ceramidas y niacinamida que está en Target EEUU

Este hidratante facial La Roche-Posay  con ceramidas y niacinamida se vende en Target EEUU por 25.99 dólares.

Naiara Philpotts
Aunque Walmart o Aldi suelen ser dos de las opciones más comunes para comprar productos de belleza de supermercado en Estados Unidos, este hidratante facial de La Roche-Posay con ceramidas y niacinamida se encuentra disponible en Target EEUU, y tiene una gran aceptación entre los consumidores.

¿Cuál es el hidratante facial de La Roche-Posay disponible en Target EEUU?

La opción destacada es la crema hidratante facial con doble reparación formulada con ceramidas y niacinamida de La Roche-Posay de la línea Toleriane. Se trata de un producto sin aceites que hidrata la piel hasta por 48 horas y ayuda a reparar la barrera natural en apenas una hora.

Según Target, este hidratante tiene 4.4 estrellas sobre 5 de 4,874 reseñas y se vende a 25.99 dólares por un envase de 3.38 fl oz.

Captura de pantalla del producto.

Características principales del hidratante facial de La Roche-Posay

  • Fórmula oil-free (libre de aceites) que no tapa poros.

  • Contiene agua termal con prebióticos, ceramidas, niacinamida y glicerina.

  • Libre de fragancias, parabenos y probado por dermatólogos.

  • Apto para todo tipo de piel, incluso sensible.

Opiniones y beneficios del hidratante facial con ceramidas y niacinamida que se consigue en Target

La descripción de Target EEUU señala que este hidratante facial ofrece “hasta 48 horas de hidratación” y que ayuda a restaurar la piel “después de una hora”. Además, los usuarios destacan su textura ligera, por lo que es ideal para aplicarlo antes del maquillaje.

Según lo dicho por La Roche-Posay en su web oficial "la línea Toleriane es una gama de productos específicamente formulados para satisfacer las necesidades de la piel sensible o con tendencia a la alergia: hidrata, calma y protege la piel sensible o con tendencia a la alergia. Sin perfume ni alcohol".