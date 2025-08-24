La cafetería de Florida más encantadora de Estados Unidos: amplia selección de libros, patio al aire libre y un menú delicioso

En el corazón de Coral Gables se encuentra The Café at Books & Books, una cafetería única en Estados Unidos que combina el amor por los libros y un menú delicioso. Su propuesta innovadora atrae tanto a floridanos locales como a turistas que buscan un ambiente relajado y cultural en pleno Estado del Sol.

Una cafetería encantadora en Coral Gables con libros y patio al aire libre

El lugar funciona dentro de la histórica librería Books & Books, en 265 Aragon Ave, Coral Gables, donde los clientes pueden disfrutar de un variado menú, rodeados de estantes repletos de títulos o instalarse en su pintoresco patio al aire libre.

Tal como expresan desde el café puedes "cenar rodeado de paredes llenas de libros en el interior o en nuestro histórico patio al aire libre. The Cafe at Books & Books es un café-librería de barrio que trae la visión de Mitchell Kaplan y Allen Susser a Coral Gables”.

En la carta hay ensaladas frescas, sándwiches, opciones vegetarianas, pastelería casera y postres, todo preparado con ingredientes locales y bajo una propuesta sustentable y muy deliciosa.

Horarios y contacto de The Café at Books & Books en Florida

La cafetería encantadora abre de lunes a viernes entre las 10 am y las 11 pm, los sábados de 9 am a 11 pm y los domingos de 9 am a 10 pm. Durante los fines de semana ofrece desayunos de 9 am a 12 pm.

Este espacio gestionado por la familia Kaplan busca mantener viva la esencia de las librerías independientes, al tiempo que se consolida como un punto de encuentro, que ofrece también una amplia variedad de eventos culturales recurrentes, para disfrutar de buena comida y de la compañía de los libros.