El protector solar de L’Oréal de amplio espectro con antioxidantes que se vende en Walmart EEUU y protege de los rayos UVA y UVB

Aunque quedan pocas semanas de un verano que está siendo arrasador en Estados Unidos, el protector solar es un producto que no debe faltar en todo el año. L’Oréal Paris tiene una propuesta que pertenece a la línea Bright Reveal con SPF 50 que está disponible en Walmart. Es una opción completa para quienes buscan un producto de amplio espectro que protege de los rayos UVA y UVB. Además, su fórmula incorpora antioxidante con vitamina C y E, lo que ayuda a proteger la piel y reducir las manchas oscuras.

L’Oréal Paris ofrece un protector solar que protege la piel y reduce manchas

Según la descripción oficial de Walmart, el protector solar L’Oréal Paris “reduce visiblemente la aparición de manchas oscuras y ayuda a resistir los signos de envejecimiento inducidos por el sol”.

También destaca que su textura “no es grasosa, no deja manchas blancas y se mezcla perfectamente con todos los tonos de piel”.

Captura del producto de Walmart. Walmart

En la tienda online de L’Oréal Paris en Walmart, el producto cuenta con un puntaje 4.6 estrellas basado en 1,020 calificaciones, lo que refleja la buena recepción de los usuarios que lo usan como parte de su rutina diaria.

Precio del protector solar L’Oréal en Walmart EEUU

El envase de 1.7 fl oz se vende en Walmart EEUU a 26.09 dólares, con la opción de devoluciones sin costo durante 90 días. Entre sus beneficios principales se destacan:

Fórmula de amplio espectro con protección contra rayos UVA y UVB.

Contiene antioxidante vitamina C y E.

Textura ligera e invisible

No deja sensación grasosa.

Puede usarse como último paso antes del maquillaje.

La marca L’Oréal Paris explica que este protector solar “ayuda a que la piel se vea más brillante, más joven y con un tono más uniforme, día tras día”.