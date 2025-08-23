Confirmado: el nuevo requisito para obtener la ciudadanía estadounidense en 2025

El requisito está enfocado en los aportes que el candidato pueda aportar al país. ChatGPT

Una directiva reciente de USCIS ha cambiado el marco para evaluar el aspecto del “buen carácter moral” en los solicitantes de ciudadanía. Este nuevo enfoque exige más que la ausencia de antecedentes penales; ahora también se valoran las contribuciones positivas del candidato a la sociedad estadounidense.

Nueva evaluación holística del “buen carácter moral”

Según un memorando oficial del 15 de agosto de 2025, USCIS ha adoptado una política más rigurosa y completa para evaluar el buen carácter moral, basada en la “totalidad de las circunstancias” en lugar de solo en la ausencia de faltas legales

El objetivo es que los aspirantes a naturalización demuestren no solo que no cometieron delitos, sino también aportes sólidos como:

Responsabilidad fiscal

Participación comunitaria

Educación

Empleo estable

Lazos familiares

Permanencia legal prolongada

Además, esta política amplía la evaluación a conductas aún legales pero “socialmente cuestionables”, como infracciones de tráfico reiteradas, acoso o comportamientos considerados ajenos al comportamiento promedio en la comunidad.

Implicaciones y críticas del nuevo estándar

Medios como The Washington Post describen que esta política impone una mayor discrecionalidad a los oficiales de inmigración, quienes ahora pueden evaluar atributos subjetivos y decidir si alguien cumple con los estándares de carácter moral, lo que podría complicar el proceso de naturalización.

Aunado a todo lo anterior, también se ha introducido una política complementaria para evaluar posibles afiliaciones o posturas “anti‑estadounidenses”, como expresar opiniones consideradas extremistas o antisemitas, mediante rastreo en redes sociales, lo que abre paso a decisiones basadas en contenido ideológico.

La nueva política de USCIS marca un giro en el proceso de naturalización: ya no basta con no haber infringido la ley, ahora también se deben demostrar cualidades positivas y alineadas con valores cívicos. Este enfoque pone mayor carga en el solicitante para documentar su vida de forma integral, lo que podría hacer más complejo obtener la ciudadanía.

Quienes aspiren a naturalizarse en 2025 deben preparar un perfil claro, transparente y respaldado por evidencia sobre su conducta pública, rehabilitación (si aplica), y contribuciones comunitarias.