Alerta: Estas son las razones por las que no podrás renovar el pasaporte estadounidense sin excepción

Mantener tu pasaporte en buen estado físico es fundamental para garantizar una renovación sin contratiempos. El Departamento de Estado de EE.UU. es inflexible: si tu pasaporte está dañado más allá del desgaste normal, no podrás renovarlo por correo y deberás solicitar uno nuevo en persona. A continuación te explicamos todo lo que debes saber para evitar problemas y asegurarte de cumplir con los criterios vigentes en 2025.

Daños que impiden la renovación por correo (Formulario DS-82)

Si tu pasaporte presenta cualquiera de las siguientes condiciones físicas, no podrá renovarse por correo:

Manchas de agua, moho o humedad : cualquier daño causado por humedad, incluso pequeños rastros, invalida el documento.

Rasgaduras significativas : si está desgarrado o tiene páginas arrancadas, necesitarás solicitar uno nuevo.

Marcas no oficiales en la página de datos personales : cualquier alteración hecha sin autorización oficial lo descalifica.

Faltan páginas de visa: páginas de entrada/salida arrancadas o faltantes impiden que se renueve.

Orificios o perforaciones (incluido chip RFID dañado): incluso un agujero pequeño que afecte el chip electrónico es motivo para rechazar la renovación.

Otros motivos por los que no podrás renovar tu pasaporte por correo

Más allá de los daños físicos, existen otras situaciones en las cuales la renovación mediante el formulario DS‑82 no será posible:

Emitido hace más de 15 años : si tu pasaporte fue expedido hace más de 15 años, ya no eres elegible para renovarlo por correo.

Emitido antes de los 16 años de edad : pasaportes emitidos durante la infancia requieren una nueva solicitud (DS‑11).

Pasaporte reportado como perdido o robado : aunque lo hayas encontrado posteriormente, ese documento no se puede usar para renovar; debes iniciar una nueva solicitud en persona.

Nombre legal no coincide: si te cambiaste de nombre y no incluyes documentación legal que lo respalde, no podrás renovar por correo.

¿Qué debes hacer si no cumples con las condiciones anteriores?

Si alguno de estos escenarios aplica a tu situación, deberás acudir presencialmente y presentar el Formulario DS‑11 con el pasaporte original (dañado o no), una declaración firmada explicando el daño, una foto reciente, identificación legal y el pago correspondiente.