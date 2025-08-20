Una tiktoker colombiana es detenida por ICE durante una transmisión en vivo: "No me pueden tratar así"

Una tiktoker colombiana es detenida por ICE durante una transmisión en vivo

La detención de una tiktoker colombiana en California generó una gran repercusión en redes sociales y en el debate migratorio de Estados Unidos. Leidy Tatiana Mafla Martínez, una creadora de contenido con decenas de miles de seguidores que comparte videos sobre la vida de los inmigrantes, fue interceptada por agentes del ICE durante una transmisión en vivo.

Tiktoker colombiana fue arrestada por ICE en California

La escena ocurrió en Los Ángeles y quedó grabada tanto en el propio vivo de Mafla Martínez como en videos de testigos. En las imágenes se la ve suplicando a los agentes que esperaran antes de detenerla, mientras era retirada del asiento del pasajero de un automóvil: "No me pueden tratar así, yo no soy una criminal".

Durante el arresto, la creadora fue arrojada al piso y aseguró tener dificultades para respirar, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Leidy Tatiana Mafla-Martinez is a Colombian immigrant and TikTok influencer known for documenting and exposing ICE raids and immigration enforcement. Her arrest sparked outrage, highlighting ICE’s harsh tactics and the urgent need for justice and compassion for immigrants. pic.twitter.com/Cjtjvyduhi — NowThis Impact (@nowthisimpact) August 18, 2025

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó el arresto y la describió como una “extranjera criminal ilegal de Colombia”, en referencia a una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

You bet we did, @Newsweek.



Leidy Tatiana Mafla-Martinez is a CRIMINAL ILLEGAL ALIEN from Colombia who was convicted for driving under the influence in Los Angeles. Martinez entered the country in 2022 and was RELEASED by the Biden administration.



Under President Trump and… pic.twitter.com/cl82yI8Ixx — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2025

Antecedentes y situación migratoria

De acuerdo con documentos judiciales, en 2023 Mafla Martínez fue arrestada por manejar en estado de ebriedad. En esa ocasión fue sentenciada a tres años de libertad condicional, además de recibir multas y la obligación de asistir a programas de rehabilitación.

Según el DHS, la joven había ingresado a Estados Unidos en 2022 y quedó en libertad bajo el gobierno de Joe Biden. Actualmente, se encuentra bajo custodia del ICE en la Instalación Regional de Detención Imperial, en Calexico, California, a la espera de procedimientos de deportación.