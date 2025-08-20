Una inmigrante dominicana revela la forma en la que ingresó a EEUU con Green Card vencida: “No se dejen hinchar la cabeza”

La mujer reveló que este recurso es de gran ayuda para quienes salen y entran del país con regularidad. Generada con IA

Una mujer de origen dominicano compartió en TikTok su experiencia al regresar a Estados Unidos pese a tener su Green Card vencida, sorprendiendo a muchos usuarios que temen viajar en esas condiciones. Su relato rápidamente generó debate en redes, especialmente por la claridad con la que explicó el proceso que vivió en el aeropuerto.

La experiencia narrada en TikTok

De acuerdo con lo narrado por la dominicana en su video, a su regreso desde República Dominicana las autoridades migratorias en EE.UU. le solicitaron presentar su tarjeta de residencia vencida junto con la carta de extensión emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Para su sorpresa, el trámite fue sencillo: no le pidieron documentos adicionales y pudo ingresar sin inconvenientes.

La mujer explicó que había decidido viajar a su país pese a tener la Green Card vencida porque confiaba en la validez de la extensión. Contó que, al llegar al control migratorio, el oficial solo revisó ambos documentos y le permitió la entrada sin mayores cuestionamientos. Su experiencia, según dijo, desmiente los temores que circulan en redes sociales sobre supuestos rechazos automáticos al portar una tarjeta vencida.

En el mismo video también afirmó que al llegar a territorio estadounidense, el proceso fue sencillo y sin ningún tipo de impedimento.

La mujer aprovechó el video para aconsejar a otros inmigrantes que estén en la misma situación: “No se dejen hinchar la cabeza con todas esas noticias falsas”, expresó, resaltando que la carta de extensión tiene plena validez legal y que su caso es un ejemplo de ello.

¿Qué es la carta de extensión y qué beneficios tiene?

De acuerdo con USCIS, la carta de extensión es un documento oficial emitido por la misma agencia que prorroga automáticamente la validez de la Green Card por 36 meses mientras se procesa la renovación a través del Formulario I-90. Este documento permite que los residentes permanentes viajen, trabajen y vivan en EEUU de manera legal, incluso cuando la tarjeta física ya está vencida.

En la práctica, portar esta carta junto con la Green Card caducada garantiza que los derechos de residencia no se vean interrumpidos. Por ello, especialistas recomiendan conservarla y presentarla siempre que sea necesario, tanto en cruces fronterizos como en trámites laborales o migratorios dentro del país.

La experiencia compartida en TikTok se convirtió en un recordatorio importante para la comunidad migrante: contar con la documentación oficial al día, incluso en formato de extensión, puede evitar problemas al ingresar a Estados Unidos y otorga mayor seguridad frente a rumores o desinformación que circulan en redes sociales.