La crema aclarante hecha en México con vitamina B3 y vitamina C que se vende en Walmart EEUU a tan solo 2.18 dólares

Uno de los productos de cuidado de la piel que más interés genera es la crema aclarante hecha en México con vitamina B3 y vitamina C, disponible en Walmart EEUU por solo 2,18 dólares. Se trata de una opción económica y eficaz frente a tratamientos más costosos y con promesas de resultados visibles en semanas.

¿Cuál es la crema aclarante hecha en México que cuesta 2,18 dólares en Walmart EEUU?

La referencia destacada en Walmart es Pond’s Clarant B3 Crema Correctora de Manchas Oscuras, en frasco de 1,75 oz. De acuerdo con la información de la tienda, su fórmula está elaborada con Vitamina B3 y Vitamina C, con beneficios claros: en dos semanas ayuda a nivelar el tono de la piel y en cuatro semanas disminuye la aparición de manchas. Además, es hipoalergénica, probada por dermatólogos y diseñada para piel normal a seca.

Captura de pantalla del producto. Walmart

Características y especificaciones de la crema Pond’s aclarante

Según la descripción publicada por Walmart, la crema incluye las siguientes propiedades:

Elaborada con Vitamina B3 y Vitamina C .

Fórmula indicada para piel normal a seca.

Textura ligera que no obstruye los poros.

Uso recomendado en rostro y cuello.

Uso diario, por la mañana y por la noche.

Este producto hecho en México viene en una presentación en frasco de 1,75 oz (50 g). Además, aparece en Walmart EEUU a un precio de 2,18 dólares, con política de devolución gratuita a 90 días.

En la tienda, la crema se muestra como “selección popular” en la categoría correctora de manchas oscuras, con más de 100 compras recientes y una calificación de 4,4 estrellas basada en 545 opiniones de clientes.